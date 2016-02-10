مجموعة ماكياج خاصة بعطر "لا بوتيت روب نوار"

قرّر أوليفييه إيشودميزون، المدير الإبداعي لمستحضرات الماكياج لدى Guerlain، أن يبتكر مجموعة ماكياج من وحي عطر "لا بيتيت روب نوار" La Petite Robe Noire الشهير. وقد بدأ العمل مستمداً وحيه من الطاقة المبهجة لقارورة هذا العطر، فقدّم مجموعة من أحمر الشفاه وطلاء الأظافر تميّزت بتنوّع ألوانها لإرضاء مختلف الأذواق.

أحمر شفاه La Petite Robe Noire

طبقة واحدة منه تعطي تأثيراً لافتاً في الصباح، طبقتان للحصول على تأثير غير متكلّف وأنيق خلال النهار، وثلاث طبقات للحصول على تأثير فاتن ومتأنق في المساء. تتميّز ألوانه بأنها فائقة اللمعان، كما أنه معطّر بالنفحات الوسطى لعطر La Petite Robe Noire.

طلاء أظافر La Petite Robe Noire

يبرز بشكل فوريّ من خلال لمسة نهائية فائقة اللمعان، وهو يكشف عن عطر لذيذ وذكيّ مستوحى من نفحات عطر La Petite Robe Noire، كما أنه يحافظ على ثباته بفضل "راتينج" خاص يضمن مطاطية الطلاء ونعومته.

يتزيّن أحمر الشفاه وقارورة طلاء الأظافر بلمسات مستوحاة من تصميم عطر La Petite Robe Noire. ويتوفر أحمر الشفاه بـ25 لوناً مختلفاً، أما طلاء الأظافر فيتوفر بـ12 لوناً مميّزا.