هذه أجمل 10 إطلالات في حفل amfAR السنوي

جمع حفل amfAR Gala الخيري، الذي جرى يوم أمس في مدينة نيويورك نخبة من الممثلات وعارضات الأزياء، بهدف جمع التبرعات للوقاية من مرض الإيدز.

وقد تألّقت النجمات على البساط الأحمر بإطلالات مميزة اخترنا لكم أجملها فيما يلي:

- الممثلة الألمانية ديان كروغر اختارت ثوباً رمادياً طويلا مزيّنا بالريش الأسود من Prada.

- العارضة الأميركية شانيل إيمان تألّقت بـ "توب" من الدانتيل الأبيض رافقه بنطلون وتنورة مفتوحة من توقيع دار Zuhair Murad.

- نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون اختارت ثوباً من الدانتيل باللون البيج من Elie Saab، فيما اختارت شقيقتها نيكي ثوباً من الدانتيل باللون الأبيض.

- العارضة البريطانية جوردن دان تألّقت بثوب أسود عاري الكتفين مطبّع بالورود من Dolce&Gabbana.

- العارضة الألمانية هايدي كلوم اختارت ثوباً أسود طويلا مطرّزا رافقه "كاب" شفّاف مطرّز بدوره من توقيع Zuhair Murad.

- الممثلة الأميركية بلايك لايفلي اختارت إطلالتها البيضاء المطرّزة بالذهبي من دار Chanel ونسّقتها مع حذاء ذهبي من Christian Louboutin.

- العارضة البرازيلية إيزابيل غولار اختارت ثوباً طويلاً من الدانتيل الأسود حمل توقيع Marchesa.

- العارضة الأميركية هايلي بالدوين بثوب أبيض زيّنته أكمام فضيّة من Marchesa.

- العارضة الأميركية كارلي كلوس ارتدت ثوباً أسود قصيرا من الحرير، وقفازات جلدية و:بوتس" أسود جميعها من Chanel.

- العارضة الصينية ليو وين اختارت جامبسوت أسود من تصميم Prabal Gurung.