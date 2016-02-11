"سان لوران" يقدّم مجموعتين في عرض واحد

قدّم هادي سليمان المدير الإبداعي في دار Saint Laurent، خلال عرضه الذي أقيم على مسرح "بالاديوم" في لوس أنجلوس يوم أمس، مجموعتين من أزيائه: مجموعة خريف 2016 للرجال ومجموعة ما قبل خريف 2016 للنساء.

مصدر وحيه في هذا المجال استقاه من أجواء كاليفورنيا ومن حبّه للموسيقى، فتميّزت الإطلالات بطابعها "الفينتيج" الذي يذكّر بنجوم الروك أند رول في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أمثال دايفيد بوي وفريق الرولنغ ستونز.

الحضور الكبير للنجوم شكّل جزءاً من هذا الحدث، إذ جلست في الصفوف الأمامية للعرض كل من لايدي غاغا، جاين فوندا، جيسيكا البا، باميلا اندرسون، اليكسا تشانغ. وقد طغت أجواء الروك اند رول على الموسيقى التي رافقت العرض وعلى العديد من الإطلالات، فتكرّر ظهور الجلد الأسود على شكل بنطلونات ضيّقة، سترات ومعاطف. كما اتخذ المخمل شكل سترات "بلايزر" حيناً، وتنانير متوسطة الطول حيناً آخر.

الأقمشة المعدنيّة اللمّاعة ظهرت بدورها على شكل ثوب ذهبيّ حيناً، وتنانير أو جاكيتات أحياناً. وظهرت أيضاً معاطف الفرو التي أضفت لمسة من الفخامة على الأزياء النسائية والرجالية على السواء.

الأزياء الرجالية تميّزت بقمصانها التي زيّنتها ربطة عنق كبيرة، إضافة إلى الجاكيتات المطرزة أو المطبّعة بالأزهار التي تم ارتداؤها مع بنطلونات سوداء مصنوعة من القماش أو الجلد. وقد لفتنا ظهور بعض الإطلالات المستوحاة من الفولكلور الإسباني واستعمال طبعات الجلود الحيوانية في الإطلالات النسائية والرجالية على السواء.

الألوان التي استعملت في تنفيذ هذه الإطلالات جاءت كلاسيكية مع مع طغيان للأسود وظهور بعض اللمسات الحمراء القويّة والذهبية المشرقة. أما الأكسسوارات فاتخذت شكل أحزمة جلدية عريضة بالنسبة للسيدات ونظارات شمسية، مشالح مطبّعة وقبّعات للرجال. تعرّفوا معنا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.