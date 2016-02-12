خطوط ومرايا في نظارات "ديور" الجديدة

أطلقت دار Dior أحدث إصداراتها في مجال النظارات الشمسية النسائية تحت اسم DiorSplit. وكان قد سبق أن تمّ الكشف عنها في شهر أكثوبر الماضي خلال عرض الأزياء الجاهزة الأخير الذي شكّل نهاية التعاون بين دار Dior ومديرها الإبداعي السابق راف سيمونز.

من وحي موضة الخطوط التي غزت مجموعة أزياء Dior الجاهزة لربيع وصيف 2016، تزيّنت هذه النظارات النسائية بخطوط أفقيّة مزجت بين المرايا والزجاج الملوّن بتدرجات متنوعة من الزهري، والأزرق، والأخضر، والكحلي، والفضي. أما إطار هذه النظارات فيأخذ شكل نظارات الطيارين المعروفة بالـ Aviator ويتلوّن بالذهبي أو الفضي.

أبرز ما يميّز هذه النظارات نقاء الخطوط فيها، مما يضفي عليها لمسة شبابية، أما الألوان فتضيف عليها لمسة من الأنوثة، فيما يضفي الإطار الذهبي والفضي عليها طابعاً مستقبليّاً محبّباً لدى العديد من "الفاشينيستاز" حول العالم. كل ذلك يجعل من نظارات DiorSplit أكسسواراً أساسياً لمواكبة موضة الربيع المقبل.