ساعات تتزيّن ببريق الماس من "فرانك مولر"

تتميّز علامة Franck muller السويسرية العريقة في مجال صناعة الساعات بإبداعاتها التي تجمع بين التصاميم العصرية والحركة المتقنة. أما أحدث ابتكاراتها فساعة Galet المستوحاة من شكل الحصى التي أعطتها اسمها أيضاً.

من وحي شكل الحصى، استقت هذه الساعة عناصر: البساطة، النقاء، السلاسة والنعومة التي تترك في النفس انطباعات السكينة والهدوء. وقد تم إبداع هذه التشكيلة للرجل والمرأة اللذين يعيشان في تناغم تام وانسجام كامل مع الطبيعة الحالمة.

تتميّز ساعة Galet بعلبتها المصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي عيار 18 قيراطا، ترصيعها بالماس وحركتها الأوتوماتيكية. وهي مزوّدة بمؤشر للتاريخ على الرقم 6 وقرص شعار الشمس مع أرقام عربية أو رومانية باللون الأبيض أو الأسود. أما حزامها فمن جلد التمساح الذي تمّت خياطته يدوياً وهو متوفّر بألوان متعددة منها: البني، الأسود، الأبيض والأزرق. تعرفوا على ساعة Galet من Franck Muller فيما يلي.