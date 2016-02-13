فخمة وفريدة هي تصاميم محمد آشي لربيع 2016

أفكار جديدة في مجال التصميم حوّلها المصمم السعودي محمد آشي إلى أزياء فاخرة وفريدة من نوعها، قدّمها أخيراً خلال أسبوع باريس للخياطة الراقية الخاص بالربيع والصيف المقبلين.

الطابع الفخم الذي غلب على الإطلالات امتزج بأناقة عصرية أخذت من الطابع الفيكتوري بعض لمساته وحوّلتها إلى تفاصيل أنيقة زيّنت بها الأزياء.

الفساتين المنتفخة تكرّر ظهورها في هذه المجموعة، وكذلك الأثواب ذات المقدمة القصيرة والتي تلامس الأرض من الخلف، والتي تزيّنت بتطريز غنيّ فيكتوري الطراز.

الجامبسوت ظهر بكلّ أناقته في هذه المجموعة وقد رافقه ذيل طويل مصنوع من أقمشة متموّجة. هذه التموّجات المتقنة التنفيذ رصدناها أيضاً في أكثر من إطلالة، إذ رافقت الفساتين القصيرة والطويلة مضيفةً عليها حيوية مميّزة.

الجاكيت حضر بدوره ولكن تمّ تقديمه بطريقة متجددة تبعد كل البعد عن الطابع الكلاسيكي، الذي اعتدنا عليه، أما الأكمام الفضفاضة فرافقت العديد من الإطلالات مضيفةً عليها لمسة من الاحتشام.

في مقابل الابتكار الذي اعتمده آشي في مجال القصّات، حافظ على كلاسيكيّة محبّبة في طريقة تنفيذ التطريز واختيار الألوان التي تدرّجت بين الأبيض، الأسود، البيج والرمادي الفاتح. أما الأقمشة فتميّزت بفخامة لافتة وتنوّعت بين الحرير، والدانتيل، والكريب، والتول، فيما دخل الريش على بعض الإطلالات مضيفاً عليها لمسة من "الغلامور". تعرّفوا على بعض إطلالات محمد آشي من الأزياء الراقية للموسم المقبل فيما يلي.