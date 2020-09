أناقة صيفية لفصل الشتاء مع "مونيك لويلييه"

"الأكثر هو أفضل هذا الموسم".. هكذا اختصرت المصممة الفليبينية الأصل مونيك لويلييه Monique Lhuillier الفكرة الأساسية وراء تصميم مجموعتها من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2016 التي قدّمتها أخيراً في إطار أسبوع نيويورك للموضة.

الممثلة الدانماركية تاليتا غيتي، التي عُرفت كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في ستينيات القرن الماضي، شكّلت مصدر وحي أساسيا لهذه المجموعة التي غلبت عليها طبعات وألوان الأزهار الربيعية، رغم كونها مجموعة خاصة بفصلي الخريف والشتاء.

وإثباتاً لمقولة "الأكثر هو أفضل" أو More is more التي تبنّتها، حرصت مونيك لويلييه على الجمع بين عدة أفكار في الإطلالة الواحدة دون أن تقع في فخ التكلّف، فاجتمعت الطبعات مع بعضها البعض، واختلطت الخامات المتعددة والألوان المتنوّعة. كما تزيّن الدانتيل بالتطريز وظهر الفرو على شكل معاطف طويلة أو جاكيتات قصيرة ليضيف على الأزياء مزيداً من الفخامة.

ألوان الشتاء المقبل دافئة ومشرقة في قاموس مونيك لويلييه، تغلب عليها تدرجات الأخضر مع ظهور لافت لألوان الوردي والأزرق والأحمر التي حوّلت الإطلالات إلى ربيعية بامتياز. وقد لفتنا اعتماد العارضات نظارات شمسية تحمل توقيع المصممة وكذلك ارتداؤهن لجوارب قطنية دخلت عليها الخيوط الذهبية وتمّ تنسيقها مع صنادل ذات كعوب مرتفعة.

النجاح الذي عرفته هذه المجموعة تترجم من خلال بيع اثنين من أصل خمسة من أثواب السهرات التي تمّ تقديمها، وذلك مباشرة من على خشبة العرض. وبهذا تكون مونيك لويلييه انضمت إلى عدد المصممين المتزايد الذين بدأوا يوفرون إمكانية بيع مجموعاتهم مباشرة بعد عرضها. تعرّفوا معنا على أبرز إطلالات مجموعة Monique Lhuillier من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016 فيما يلي.