من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز الـ"بافتا"؟

تزيّن البساط الأحمر بإطلالات أنيقة بألوان الأبيض والأسود والأحمر خلال حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون Bafta Awards بنسخته الـ69، الذي جرى مساء أمس في مدينة لندن.

ورغم البرودة الشديدة في الجو وغياب العديد من النجوم، فإن مستوى الأناقة كان لافتاً خلال هذا الحفل، حيث تألقت النجمات الحاضرات بأثواب تميّزت بطابعها العصري الذي امتزج مع لمسات كلاسيكية على مستوى القصّات والموديلات. تعرّفوا معنا على أجمل إطلالات هذا الحفل فيما يلي:

- تميّزت الممثلة البريطانية كايت ونسليت باختيارها واحدا من أجمل إطلالات الحفل حيث تألّقت بثوب أسود من Antonio Berardi نسّقته مع حقيبة من المخمل باللون الأحمر.

- الممثلة الأميركية روني مارا اختارت ثوباً باللون البيج من Givenchy Haute Couture.

- الممثلة السويدية أليسيا فيكندر تألّقت بثوب مبتكر من الجلد الأسود من دار Louis Vuitton.

- الممثلة الأميركية جوليان موور اختارت ثوباً بلوني العاجي والأسود من Armani.

- الممثلة الأسترالية إيسلا فيشر بدت أنيقة في ثوب أبيض طويل من Stella McCartney.

- الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت ارتدت واحدة من أجمل إطلالات هذا الحفل، وقد حمل ثوبها توقيع دار Alexander McQueen.

- الممثلة الأيرلندية ساورس رونان اختارت ثوبها العاري الكتفين من Burberry.

- العارضة الأميركية دري همنغواي تألّقت بثوب من الدانتيل الأحمر حمل توقيع دار Gucci.

- الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك اختارت ثوباً أحمر حمل توقيع المصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام.

- الممثلة الأميركية داكوتا جونسون تألّقت بثوب أحمر طويل من Dior.



- العارضة البريطانية ليلي دونالدسون اختارت ثوباً أسود طويلا من Saint Laurent.

- الممثلة الأوكرانية أولغا كوريلينكو اختارت ثوباً من الدانتيل الأبيض حمل توقيع دار Ralph&Russo.