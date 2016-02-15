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من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز الـ"بافتا"؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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تزيّن البساط الأحمر بإطلالات أنيقة بألوان الأبيض والأسود والأحمر خلال حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون Bafta Awards بنسخته الـ69، الذي جرى مساء أمس في مدينة لندن.

ورغم البرودة الشديدة في الجو وغياب العديد من النجوم، فإن مستوى الأناقة كان لافتاً خلال هذا الحفل، حيث تألقت النجمات الحاضرات بأثواب تميّزت بطابعها العصري الذي امتزج مع لمسات كلاسيكية على مستوى القصّات والموديلات. تعرّفوا معنا على أجمل إطلالات هذا الحفل فيما يلي:

- تميّزت الممثلة البريطانية كايت ونسليت باختيارها واحدا من أجمل إطلالات الحفل حيث تألّقت بثوب أسود من Antonio Berardi نسّقته مع حقيبة من المخمل باللون الأحمر.

كايت وينسليت كايت وينسليت

- الممثلة الأميركية روني مارا اختارت ثوباً باللون البيج من Givenchy Haute Couture.

روني مارا روني مارا

- الممثلة السويدية أليسيا فيكندر تألّقت بثوب مبتكر من الجلد الأسود من دار Louis Vuitton.

أليسيا فيكندر أليسيا فيكندر

- الممثلة الأميركية جوليان موور اختارت ثوباً بلوني العاجي والأسود من Armani.

جوليان موور جوليان موور

- الممثلة الأسترالية إيسلا فيشر بدت أنيقة في ثوب أبيض طويل من Stella McCartney.

إيسلا فيشر إيسلا فيشر

- الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت ارتدت واحدة من أجمل إطلالات هذا الحفل، وقد حمل ثوبها توقيع دار Alexander McQueen.

كايت بلانشيت كايت بلانشيت

- الممثلة الأيرلندية ساورس رونان اختارت ثوبها العاري الكتفين من Burberry.

ساورس رونان ساورس رونان

- العارضة الأميركية دري همنغواي تألّقت بثوب من الدانتيل الأحمر حمل توقيع دار Gucci.

دري همنغواي دري همنغواي

- الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك اختارت ثوباً أحمر حمل توقيع المصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام.

إميليا كلارك إميليا كلارك

- الممثلة الأميركية داكوتا جونسون تألّقت بثوب أحمر طويل من Dior.

داكونا جونسون داكونا جونسون


- العارضة البريطانية ليلي دونالدسون اختارت ثوباً أسود طويلا من Saint Laurent.

ليلي دونالدسون ليلي دونالدسون

- الممثلة الأوكرانية أولغا كوريلينكو اختارت ثوباً من الدانتيل الأبيض حمل توقيع دار Ralph&Russo.

أولغا كوريلينكو أولغا كوريلينكو

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