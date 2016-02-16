أزياء المستقبل كما تراها كارولينا هيريرا

"أريد أن أرى النساء جميلات ولكن بطريقة عصريّة وبعيدة عن الأساليب التي كانت معتمدة في الماضي، فأنا من أنصار التكنولوجيا وأؤمن بضرورة أن نتطلّع جميعاً إلى المستقبل".

هكذا عرّفت المصممة الأميركية كارولينا هيريرا عن مجموعة أزيائها التي قدّمتها أمس ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، والتي اعتمدت فيها على التطريزات الثلاثيّة الأبعاد التي اتخذت شكل أزهار من الجلد أو قطع من "الباييت" تمّ تركيبها على الأزياء بأسلوب مبتكر.

الرمادي والبيج شكّلا اللونان الأساسيّان في هذه المجموعة التي تضمّنت أيضاً عدة إطلالات بالأبيض والأسود. وقد برز اللون الأخضر الباستيلي ليضيف لمسة من الانتعاش على الأزياء كما دخل البنفسجي بكلّ غناه وفخامته على أثواب السهرات ليلوّن بعض أجمل التصاميم التي حملت توقيع هيريرا.

استعمال الفرو جاء بأسلوب عصريّ ومبتكر في هذه المجموعة، فظهرت عليه الأزهار النافرة حيناً واتخذ شكل جاكيت قصيرة أو جيليه طويلة تناسقت بامتياز مع الأقمشة المنسدلة للأثواب والتنانير الطويلة.

افتتحت العرض العارضة الشهيرة كارلي كلوس بثوب رمادي تزيّن بالمربعات اختصر بامتياز إطلالة المرأة العصريّة كما تراها هيريرا. واختتمت كلوس العرض بثوب طويل باللون البنفسجي يليق بأفخم مناسبات البساط الأحمر.

الطابع المستقبلي الذي تحدّثت عنه هيريرا في تعريفها لهذه المجموعة بدا جليّاً في كل تصميم، وقد تمّت ترجمته من خلال القصّات المتجددة وخليط الأقمشة التي ركّزت على لعبة التناقض بين السميك والرقيق، الخشن والناعم، الدافئ والبارد...تعرّفوا معنا على أبرز إطلالات مجموعة Carolina Herrera لخريف وشتاء2016 فيما يلي.