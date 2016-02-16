جرأة زائدة وأزياء غريبة في حفل Grammy Awards

الجرأة الزائدة طغت على العديد من إطلالات حفل Grammy Awards الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وقد وجدت الأزياء الغريبة مكاناً لها على البساط الأحمر، أما الأغرب فكانت إطلالة اللايدي غاغا التي جاءت تحيّة إلى النجم البريطاني دايفيد بوي الذي رحل في يناير الماضي بعد صراع طويل مع المرض. شاهدوا أبرز إطلالات النجمات في هذا الحفل واحكموا بأنفسكم على الأجمل والأسوأ من بينها:

- اختارت اللايدي غاغا إطلالة باللون الأزرق الكهربائي حملت توقيع دار Marc Jacobs نسّقتها مع حذاء من الساتان الأحمر تميّز بكعبه المرتفع جداً.

- تألّقت النجمة سيلينا غوميز بواحدة من أجمل إطلالات الحفل التي حملت توقيع دار Calvin Klein.

- اختارت المغنية الأميركية كيري أندروود إطلالة كلاسيكية من حيث اللون والتصميم العاري الكتفين حملت توقيع المصمم نيكولا جبران.

- اعتمدت النجمة البريطانية أديل تصميماً من دار Givenchy تناسق مع شكل جسمها ولكنه جعلها تبدو أكبر سنّاً.

- العارضة الأميركية كريسي تايغن ظهرت بواحدة من أجمل إطلالات هذا الحفل، ولم يمنعها حملها في أن تبدو بكامل أناقتها بثوب باللون العاجي حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

- المغنية الأميركية تايلور سويفت تميّزت بإطلالة جريئة من حيث التصميم وتناسق الألوان حملت توقيع Atelier Versace.

- المغنية البريطانية فلورنس ويلش اختارت ثوباً باللون الزهري الفاتح من Gucci لم تضف عليه التطريزات أي طابع مميّز.

- النجمة الأميركية جانيل موناي اختارت واحدة من أغرب إطلالات هذا الحفل وقد حملت توقيع Jean Paul Gaultier.

- المغنية الأميركية أريانا غراندي ظهرت بثوب أحمر ذي تصميم كلاسيكي من Romona Keveza.

- المغنية البريطانية إيللي غولدنغ اتجهت نحو البساطة بثوبها الزهري الفاتح الذي حمل توقيع دار Stella McCartney.

- المغنية الأميركية ديمي لوفاتو اختارت تايور باللون الأسود حمل توقيع Norisol Ferrari نسّقته مع أكسسوار مبتكر زيّن العنق.