الأصالة العصريّة تفوز مع "أوسكار دي لارينتا"

طوال مسيرته المهنية برع المصمم الأميركي أوسكار دي لارينتا في الجمع بين الأصالة والعصرية في إطلالات أنثوية فائقة الأناقة. وبعد وفاته في العام 2014 واستلام بيتر كروبينغ مهام المدير الإبداعي في الدار، انغمس هذا الأخير في أرشيف دار لارينتا ليتشرّب مفهومها للأناقة وبرع في ترجمة رؤية المؤسس لمفهوم تغليف الأصالة بطابع عصريّ كي لاتقع في فخّ التكرار.

تضمّنت مجموعة Oscar de la Renta لخريف وشتاء 2016 التي تمّ تقديمها يوم أمس ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة 54 إطلالة. وقد بدأ العرض بمجموعة من التايورات، والمعاطف، والأثواب المستوحاة من أناقة ستينيات القرن الماضي، واختتم بمجموعة من أثواب السهرات تليق بإطلالات النجمات على البساط الأحمر.

التنورة من القطع التي تكرّر ظهورها أيضاً في هذه المجموعة وتمّ تنفيذها بالجلد، والتفتا، والساتان، والدانتيل متخذةَ شكلاً منفوخاً يصل إلى مستوى الركبة. كما دخل الفرو بلمسات ناعمة على الأثواب حيناً وعلى الجاكيتات حيناً آخر ليضيف الفخامة على الإطلالات. وقد لفتتنا المعاطف المصنوعة من فرو المنك والتي تزيّنت بحزام عند الخصر.

الكشاكش وطبعات الأزهار التي تُعتبر من الكلاسيكيات لدى دار لارينتا حضرت بدورها لتضفي لمساتها الأنثوية على الإطلالات ولكن تمّ تقديمها بأسلوب عصريّ بعيدا عن الكلاسيكية.

الوردي بتدرجاته الهادئة، والأحمر الدافئ، والبرغندي ألوان تكرّر ظهورها في هذه المجموعة من خلال إطلالات أنيقة. كما تألّقت تدرجات الرمادي الفاتحة والداكنة واختلط الأسود مع الذهبي في إطلالات راقية.

الأكسسوارات حضرت بدورها متخذةً شكل أقراط متدليّة للأذنين، خواتم كبيرة وقفازات من الساتان طويلة أو جلدية قصيرة. أما الأحذية فحافظت على طابعها الكلاسيكي المميز. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Oscar de la Renta لخريف وشتاء 2016 فيما يلي: