امرأة "توري بورش" تعشق الألوان والفروسية

41 إطلالة قدّمتها المصممة الأميركية توري بورش ضمن مجموعتها من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016 التي عُرضت في إطار أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة. أناقة سبعينيات القرن الماضي بدت واضحة في هذه المجموعة التي تميّزت رغم ذلك بطابعها العصري الشبابي.

افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات غلب عليها طابع المرح وحبّ الحياة من خلال الخلطات اللونية المشرقة والرسوم الهندسية التي زيّنت المعاطف، والجاكيتات، والتنانير والكنزات.

الأزرق لون الأمل حضر بكل أناقته والعديد من تدرجاته في هذه المجموعة ليتخذ شكل معطف يزيّنه حزام عند الخصر حيناً وأثواب تزيّنها طبعة البورسولين الصيني حيناً آخر. كما اتخذ قماش "الدنيم" شكل معاطف وتايورات عصرية.

عالم الفروسية احتلّ مكانة بارزة في هذا العرض، حيث تزيّنت بعض الأزياء برسوم الخيل الأسود، كما تكرّر ظهور الجاكيتات والبنطلونات المستوحاة من تلك التي يرتديها الخيالة.

الأقمشة اللماعة، وطبعات الأزهار الصغيرة، والعقد التي زيّنت بعض القمصان أضافت لمسات أنثوية مميزة على أناقة امرأة Tory Burch.

أما فيما يتعلق بالأكسسوارات، فقد حافظت الحقائب على حجمها المتوسط وتزيّنت بالخلطات اللونية نفسها التي ظهرت على الأزياء، وتميزت الأحذية بألوانها الكلاسيكية وطابعها المريح. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة Tory Burch لخريف وشتاء 2016 فيما يلي.