عطر "ديور فهرنهايت" اليوم بتركيبة جديدة

عندما ابتُكر عطر Fahrenheit في العام 1988، أرادت دار Dior الجمع بين الحضور الطاغي وصلابة القوة في خلطة أيقونية ترضي متطلبات الرجل العصري.

أما اليوم فقد عمد فرنسوا ديماشي مصمم عطور Dior إلى ابتكار تركيبة جديدة لهذا العطر تجمع بين التناقضات وتقدّمه بطابع دافئ مغلّف بالانتعاش والحيوية. وهو قال في هذا المجال: "أردت ابتكار عطر جديد يشكّل مدخلا إلى تركيبة Fahrenheit الأيقونية، ويفتح الباب بخفّته وانتعاشه على نفحات عطرية أقوى وأعمق".

وقد دخلت نفحات الحمضيات المنعشة على هذا العطر لتختلط مع دفء المسك والكمون، وأناقة البنفسج والبتشولي. أما قاعدته فحافظت على قوتها بفضل النفحات الخشبية لفيتيفير هايتي وأرز فرجينيا.

وقد طال التجديد أيضاً قارورة عطرCologne Fahrenheit التي تغلّفت بشفافية مشرقة أضفت مزيداً من الحيوية عليها. تعرفوا فيما يلي على عطر Fahrenheit الجديد الذي يشكل دعوة لرؤية العالم بمنظار جديد.