هذه ألوان الشعر الرائجة في الموسم المقبل

كشفت L’Oreal Professionnel عن ألوان الشعر التي ستحظى برواج كبير في الربيع والصيف المقبلين. إنهما إطلالتي Vibrant الدافئة وCold Blond المشرقة. وقد دعت المؤثرتين الاجتماعيتين في مجال الموضة والجمال علا فرحات ومريم رود للحصول على إطلالة رائجة تعكس هذه الصيحات.

سلّمت علا فرحات الأمر إلى L’Oreal Professionnel لتلوين شعرها للمرة الأولى على الإطلاق، وحصلت على الإطلالة الشقراء Blonde Bronze من مجموعة الإطلالات لربيع وصيف 2016. وقد تم تنفيذ هذه الإطلالة بواسطة تشكيلة Cool Cover من Majirel، باستعمال درجتي الأشقر الرمادي ash، والشقر الرمادي المعزز double ash.

وقد تم استعمال اللون رقم 6.11 على جذور شعر علا بينما على الأطراف استخدمت تشكيلة Blond Studio. ويمكن القول إن براعة خبير تلوين الشعر الفائقة منحت علا نتيجة رائعة ابتكرت خصيصاً لها.

أما بالنسبة لمريم رود، فاختير اللون البرغندي الحيوي Vibrant Burgundy. وقد تطلب الحصول عليه استعمال مزيج من لوني C5.20 و7.64 وتطبيقه على الشعر بعد فصله إلى أقسام. وقد جاءت النتيجة مبهرة وتألقت رود بالمظهر الساحر الذي رغبت فيه.

والجدير ذكره أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإطلالات في المنزل ولكن يمكن الحصول عليها في أقرب صالون من صالونات L’Oreal Professionnel. فأي من هاتان الإطلالتان أعجبتك وستعتمدينها في الموسم المقبل؟

