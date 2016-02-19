الأزياء الجاهزة تتحوّل إلى راقية مع "مركيزا"

تيجان تزيّن الرؤوس وطبقات من التول تتحوّل إلى أثواب تليق بكلّ امرأة تحلم بأن تصبح أميرة لليلة، لسهرة، لمناسبة.. .بهذه الكلمات يُمكن وصف مجموعة Marchesa لخريف وشتاء 2016 التي تضمّنت 32 إطلالة تمّ تقديمها ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

أعمال الرسام الأميركي جون سينغر سرجنت الذي عُرف بلوحاته المستوحاة من الحقبة الإدواردية، شكّات مصدر الوحي الأساسي في هذه المجموعة. وقد برعت مصمّمتا الدار كيرين كرايغ وجورجينا شابمن في تقديم أثواب ملكيّة بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى، فالخامات الفاخرة تحوّلت بين أيديهنّ إلى تصاميم راقية تزيّنت بالريش حيناً، وبالورود حيناً، وبالكشاكش والتطريز الفخم أحياناً.

لعبة الشفافية تجلّت بكلّ أناقتها في هذه المجموعة على شكل أثواب مصنوعة من التول تمّ تطريزها بالكامل لتتحوّل إلى قطع فنيّة تجمع بين الذوق الرفيع والتنفيذ المتقن.

تافتا، تول، حرير، شيفون، ودانتيل مزخرف...هي الخامات التي اختارتها دار Marchesa لتحوّلها إلى أثواب تجمع بين الفخامة والأناقة في خلطة تتقنها مصمّمتا الدار. أما ألوان الأزياء فجأت ملوكيّة بدورها: ذهبي مشعّ، أحمرخمري، أزرق ملكي، أسود أنيق وزهري ناعم...ولمزيد من الفخامة غزا التطريز الإطلالات مضيفاً عليها لمساته المشرقة.

التيجان، أقراط الأذنين المتدليّة والعقود الكبيرة، أكسسوارات أضافت إلى إطلالة امرأة Marchesa لمسات من الفخامة حوّلتها إلى ملكة متوّجة في عالم الأناقة. تعرّفوا على أبرز إطلالات مجموعة Marchesa لخريف وشتاء 2016 فيما يلي: