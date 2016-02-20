تعرفوا على حقيبة "ديوريفير" الجديدة

اسمها Diorever وهي أحدث حقائب دار Dior التي تم الكشف عنها خلال عرض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2016. ومن المنتظر أن تتحول إلى واحدة من الحقائب الأيقونية التي تحمل توقيع Dior تماماً كسابقاتها حقائب Diorama ،Diorissimo، وLady Dior.

تجمع حقيبة Diorever بين المهارة في تصنيع الجلديات التي تُعرف بها محترفات دار Dior من جهة، والتصميم العصري الذي يناسب أسلوب حياة نساء اليوم من جهة أخرى. وقد صُممت لتكون غير مرتبطة بموضة أو زمن وتصبح الرفيقة الدائمة لامرأة Dior.

تصميمها ذو الخطوط الهندسية، حجمها الواسع وسهولة حملها تجعل منها الرفيقة المثالية خلال النهار. وهي متوفرة بثلاثة أحجام مختلفة، وبخامات الجلد الكلاسيكية بالإضافة إلى أخرى مبتكرة كخامة جلد الخروف المعدني المشقق، وجلد التمساح الذهبي.

تتلون حقيبة Diorever هذا الصيف بألوان مشرقة كالأزرق، والمرجاني، والأصفر النيوني، بالإضافة إلى الأبيض المزين بقطع معدنية، وألوان الأسود والبيج الحيادي.

كما ستتوفر بإطلالات مبتكرة تغلب عليها التدرجات المعدنية لألوان الذهبي والفضي.

تعرفي فيما يلي على حقيبة Diorever واختاري منها التصميم الذي يعبر عن شخصيتك وذوقك.