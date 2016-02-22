ابتكار جديد لتبييض البشرة من "غيرلان"

في العام 2016، تفتح مجموعة مستحضرات Blanc de Perle من Guerlain صفحة جديدة في تاريخ تبييض البشرة، إذ تقدّم بشرة خالية من الشوائب وبياض أكثر حيويّة مع إشراق إضافي. وذلك استجابة لتطلّعات النساء الآسيويات اللواتي يبحثن عن بشرة نضرة تتمتع بشفافية ورديّة وتنبض بالحياة.

ومن أجل تلبية هذه التوقعات، قامت دار Guerlain بابتكار تكنولوجيا جديدة لمركّب P.E.A.R.L. Rosy White Complex موجود في التركيبة الأساسية للمستحضرين الجديدين ضمن مجموعة Blanc de Perle: المستخلص المبيّض Rosy Whitening Essence والرغوة المنظّفة Active Reviving Cleansing Foam.

تحتوي تكنولوجيا مركّب P.E.A.R.L. Rosy White Complex على تشكيلة فريدة من المكوّنات الطبيعية المصدر، بالإضافة إلى مستخلص اللؤلؤ مما يسمح لها بتوسيع مجال تأثيرها لاستهداف كافة مصادر الشوائب اللونيّة ومعالجة البشرة الباهتة والفاقدة لتالّقها.

ومن خلال التأثير على المصادر المختلفة لتلوين البشرة، تقوم هذه التكنولوجيا بمنح البشرة بياضاً حيوياً ذا نقاء في غاية الصفاء.

يوماً بعد يوم يتحسّن تألّق البشرة ويخفّ لون البقع الداكنة بنسبة 21 بالمئة. أما بعد شهر واحد على الاستعمال فيتحسّن إشراق البشرة وتزيد حيويّتها 3 أضعاف، وبعد شهرين يمكن ملاحظة انخفاض في الشوائب اللونية بنسبة 97 بالمئة، ويصبح لون البشرة أكثر وردياً بنسبة 46 بالمئة.