الحلم والواقع يتنافسان في عرض "ألكسندر ماكوين"

نجحت ساره بورتون، المديرة الإبداعية في دار Alexander McQueen مرة جديدة في تقديم مجموعة أزياء ساحرة لخريف وشتاء 2016 ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة.

التطريز كان سيّد الموقف في هذه المجموعة، فقد غزا جميع التصاميم ورصدناه على المعاطف، والجاكيتات، والأثواب الشفافة. كما دخل الفرو والريش لإضافة المزيد من الفخامة على الإطلالات التي استوحت من الطابع الفيكتوري بعض لمساته وقدمتها بأسلوب عصريّ مميّز.

افتُتح العرض بمجموعة من المعاطف السوداء المصنوعة من الجوخ أو الجلد، والتي تزيّنت بتطريزات على شكل ورود، وساعات، وفراشات. تلتها بدلات سوداء تزيّنت بنطلوناتها بعدّة أحزمة عريضة، ثمّ أثواب من الجلد تمّ تطريزها بالفراشات ومجموعة من الأثواب الشقاقة التي دخل عليها الدانتيل حيناً والتطريز حيناً آخر، والطبعات الأنثويّة حياناً.

الأسود شكّل اللون الأساسي في هذه المجموعة، ولم تكسر من حدّته سوى بعض الإطلالات باللون العاجي وإطلالة واحدة فقط اختلط فيها قماش الجلد الأسود مع الشيفون الوردي.

تضمّنت هذه المجموعة 42 إطلالة أقرب إلى عالم الكوتور منه إلى عالم الأزياء الجاهزة الذي تنتمي إليه. وقد تطلّب تنفيذ كلّ قطعة ساعات طويلة من العمل نظراً لما تضمّنته من تفاصيل في الخياطة والتطريز.

وصرّحت بورتون في هذا المجال: "امرأة ماكوين تعيش في عالم يختلط فيه الواقع بالخيال، مما يفسّر الأفكار المبتكرة التي تميّزت بها الأزياء".

حضور الإكسسوارات شكّل نقطة أساسيّة في هذا العرض، فقد تزيّن شعر العارضات بالعديد من البروشات. وظهرت كذلك العقود وأقراط الأذنين التي تدلّت منها سلاسل طويلة. وقد لفتتنا الصنادل المبتكرة التي ارتدتها العارضات، والتي تزيّنت بالفرو، والريش، والإكسسوارات، والرسومات.

باختصار، يمكن القول إن مجموعة Alexander McQueen لخريف وشتاء 2016 واحدة من أجمل المجموعات التي قدّمتها الدار في السنوات الخمس الأخيرة. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.