كريستوفر بايلي يجمع كل ما يحبه في عرض "بربري"

56 إطلالة قدمتها دار Burberry يوم أمس، ضمن عرض أزيائها الجاهزة لخريف وشتاء 2016 في إطار أسبوع لندن للموضة، وعلى وقع أنغام الموسيقي البريطاني جايك باغ، الذي رافق العرض بأدائه الحي على المسرح.

وقد وصف كريستوفر بايلي المدير الإبداعي للدار هذا العرض بكونه "باتشوارك" أو خليطاً من كل ما يحبه من الأنماط الموسيقية، وموضة "الغلام روك" التي شهدت أوجها في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى القصات العسكرية، واللمسات البوهيمية وطبعات المربعات الحاضرة دائماً وأبداً في الثقافة الإنكليزية.

افتُتح العرض بإطلالة للعارضة البريطانية إيدي كامبل اختصرت كل ما أراد بايلي التعبير عنه من خلال هذه المجموعة، إذ ارتدت فستانا قصيرا تزين بطبعة الجاكار مع معطف طويل ذي قصة عسكرية تم تبطينه بالمربعات الأيقونية التي تحمل توقيع Burberry.

القصات العسكرية زينت معاطف الجوخ والجاكيتات التي ترافقت مع بنطلونات واسعة حيناً ومع أثواب قصيرة براقة حيناً آخر. أما طبعات الأزهار الملونة فأضفت لمسات بوهيمية محببة على العديد من الإطلالات. وقد ساهم استخدام قماش اللوريكس والخيوط المعدنية في إضافة لمسات من الإشراق على الأزياء النسائية فيما دخل لمعان الباييت على الأزياء الرجالية ليغطي البنطلونات حيناً والجاكيتات حيناً آخر.

المربعات الكبيرة حضرت بكثافة لتغطي المعاطف النسائية والرجالية على السواء، كما تكرر ظهور طبعة جلد الثعبان التي زينت الأزياء وحتى الحقائب والأحذية. وقد أطلقت دار Burberry خلال هذا العرض حقيبة The Patchwork بحجمها الصغير وبكلتها الضخمة، ومن المنتظر أن تتسابق "الفاشينيستاز" على اقتنائها خاصة أن جميع إطلالات أصبحت متاحة للبيع بعد العرض عملاً بسياسة الدار الجديدة.

تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.