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"شانيل" تكشف عن أحدث تصاميمها من الساعات

المصدر: رانيا لوقا - العربية.نت
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كشفت دار Chanel عن مجموعة ساعاتها الجديدة التي سيتم تقديمها في إطار معرض بازل للساعات والمجوهرات. يُقام هذا المعرض في مدينة بازل السويسرية بين 17 و24 من شهر مارس المقبل، ويعتبر أكبر وأشهر معارض الساعات والمجوهرات في العالم. تعرّفوا على ما ستقدّمهChanel من جديدها بهذه المناسبة:

- ساعة Premiere التي تم ابتكارها في العام 1987 ترتدي حلّة جديدة بإصدار محدود يقتصر على 1000 قطعة من كل لون فقط بسوارها المعدني المصنوع من سلسلة والذي يدخل عليه الجلد باللونين الوردي أو الأزرق.

Premiere Pop Pink Premiere Pop Pink
Premiere Pop Turquoise Premiere Pop Turquoise

- ساعة BoyFriend التي تتميّز بطرازها الذكوري والتي تتوجّه حصرياً إلى النساء. وقد تم تقديمها بنسخة مكسوة بالماس وبأخرى يتزين إطارها فقط بالأحجار الماسية.

Boyfriend paved gold Boyfriend paved gold
Boyfriend steel alligator Boyfriend steel alligator

- ساعة J12 التي سبق أن تم ابتكارها في العام 2000، حيث كانت المرة الأولى التي يتمّ فيها استعمال السيراميك في تصنيع الساعات الفاخرة. وسنراها هذا الموسم باللونين الأسود والأبيض، وبحلّة جديدة مع مينا مصنوع من المرايا أو مزيّنة بأرقام ورديّة. ويتوفر كل تصميم منها بإصدار محدود يتألف من 1200 قطعة فقط.

J12 Black J12 Black
J12 Mirror J12 Mirror
J12 Pink Light J12 Pink Light

- ساعة Mademoiselle Prive التي تجمع بين المهارة في صناعة الساعات والمجوهرات. وهي تفتح الباب على عالم مؤسسة الدار غابرييل شانيل ملقية الضوء على العناصر التي كانت تحب أن تحيط نفسها بها. تتوفر بإصدار خاص من قطعة واحدة فقط لكل تصميم.

Mademoiselle Prive Coromandel Mademoiselle Prive Coromandel
Mademoiselle Prive Coromandel Mademoiselle Prive Coromandel
Mademoiselle Prive Coromandel Mademoiselle Prive Coromandel
Mademoiselle Prive Coromandel Mademoiselle Prive Coromandel

- ساعة Les Eternelles de Chanel التي تتخذ شكل سوار من الماس يخفي داخله ساعة تحت حجر كبير من الماس أو المورغانيت.

Les Eternelles Morganite Les Eternelles Morganite
Les Eternelles diamonds Les Eternelles diamonds

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