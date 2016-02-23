"شانيل" تكشف عن أحدث تصاميمها من الساعات

كشفت دار Chanel عن مجموعة ساعاتها الجديدة التي سيتم تقديمها في إطار معرض بازل للساعات والمجوهرات. يُقام هذا المعرض في مدينة بازل السويسرية بين 17 و24 من شهر مارس المقبل، ويعتبر أكبر وأشهر معارض الساعات والمجوهرات في العالم. تعرّفوا على ما ستقدّمهChanel من جديدها بهذه المناسبة:

- ساعة Premiere التي تم ابتكارها في العام 1987 ترتدي حلّة جديدة بإصدار محدود يقتصر على 1000 قطعة من كل لون فقط بسوارها المعدني المصنوع من سلسلة والذي يدخل عليه الجلد باللونين الوردي أو الأزرق.

- ساعة BoyFriend التي تتميّز بطرازها الذكوري والتي تتوجّه حصرياً إلى النساء. وقد تم تقديمها بنسخة مكسوة بالماس وبأخرى يتزين إطارها فقط بالأحجار الماسية.

- ساعة J12 التي سبق أن تم ابتكارها في العام 2000، حيث كانت المرة الأولى التي يتمّ فيها استعمال السيراميك في تصنيع الساعات الفاخرة. وسنراها هذا الموسم باللونين الأسود والأبيض، وبحلّة جديدة مع مينا مصنوع من المرايا أو مزيّنة بأرقام ورديّة. ويتوفر كل تصميم منها بإصدار محدود يتألف من 1200 قطعة فقط.

- ساعة Mademoiselle Prive التي تجمع بين المهارة في صناعة الساعات والمجوهرات. وهي تفتح الباب على عالم مؤسسة الدار غابرييل شانيل ملقية الضوء على العناصر التي كانت تحب أن تحيط نفسها بها. تتوفر بإصدار خاص من قطعة واحدة فقط لكل تصميم.

- ساعة Les Eternelles de Chanel التي تتخذ شكل سوار من الماس يخفي داخله ساعة تحت حجر كبير من الماس أو المورغانيت.