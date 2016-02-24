أزهار الربيع تزين أزياء عثمان الخريفية

يُعرف المصمم البريطاني الأفغاني الأصل عثمان يوسفزادا بقصّاته ذات الطابع الهندسي وأزيائه العصرية التي تحمل لواء "البساطة قبل الأناقة". وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى الأزهار كفكرة أساسية، كما فعل في عرضه الخاص بالأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016، الذي قدّمه أخيراً ضمن أسبوع لندن للموضة.

زهرة الخشخاش الحمراء تفتّحت بكل أناقتها على أزياء عثمان للخريف المقبل، مضيفة عليها لمسات أنثويّة محببة. وقد زينت أيضاً الإطلالات الرجالية القليلة التي ظهرت في هذا العرض.

الأبيض والأسود هما اللونان اللذان اختارهما عثمان كأرضيّة لتزهر عليها البراعم الحمراء، وقد دخلت عليهما بعض لمسات الكحلي والرمادي المعروفة بأنها تبرز أناقة اللون الأحمر.

الياقات الكبيرة والعقد التي زيّنت القمصان تكرر ظهورها في هذه المجموعة التي جمعت بين اللمسات الكلاسيكية والطابع العصري المريح. وقد دخل الفرو بلمساته الدافئة لإضافة بعض الترف على الإطلالات متخذاً شكل معطف طويل أبيض حيناً، وياقات كبيرة أو مشالح توضع على الكتف أحياناً.

حرص عثمان على التنويع بشكل كبير في اختيار الخامات المستعملة في تنفيذ هذه الإطلالات، ومنها: الكريب، والدانتيل، والمخمل، والشيفون، وحتى الجلد. وقد تحوّلت معه السحابات إلى إكسسوارات زيّنت التنانير والجاكيتات، أما الجوارب الصوفية فتمّ اعتمادها كعنصر مرافق لجميع الإطلالات. كما غزت طبعة الأزهار الأحذية فيما تزيّنت الصنادل بعقد كبيرة عند الكاحل. تعرّفوا إلى بعض إطلالات مجموعة عثمان لخريف وشتاء 2016 فيما يلي.