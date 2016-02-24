تعرّفوا على ماكياج "ديور" للربيع المقبل

"الحديقة المشرقة" أو Glowing Gardens هو العنوان الذي اختارته Dior لمجموعة ماكياجها الخاصة بربيع 2016. وقد وجدت إلهامها في هذا المجال داخل حديقة منزل الطفولة الخاص بمؤسس الدار كريستيان ديور في "جرانفيل" الفرنسية.

أخذ بيتر فيليبس مبتكر ماكياج Dior من هذه الحديقة ألوانها النابضة بالحياة ليزرعها في مجموعة ماكياج ندعوكم إلى التعرّف على أبرز مستحضراتها فيما يلي:

- أقلام Diorshow Colour&Contour التي تدمج أكثر لونين أناقة مع بعضهما البعض: الأول يظلل الجفن بلون متلألئ والثاني يحدد الرموش بخطّ فيع. وهي متوفرة بخمسة ألوان ربيعية مشرقة وتحافظ على ثباتها طوال اليوم.

- علبة ظلال 5 Couleurs Glowing Gardens بألوانها النابضة ونغماتها المليئة بالرّقة والجمال. وهي تتوفّر بصيغتين Blue Garden وRose Garden، وتضم ألواناً لامعة تضفي لمسة من الإشراق على ماكياج العينين.

- بودرة Diorskin Nude Air Glowing Gardens بإصدارها المحدود وعلبتها الفضية الأنيقة. ترافقها فرشاة "كابوكي" تضمن حسن تطبيق المستحضر وتحديد ملامح الوجه، كما أنها تضيف عليه لمسة من الإشراق المحبّبة.

- أحمر شفاه Rouge Dior الذي يزيّن الإبتسامة بألوان منعشة وأنيقة.

- بلسم الشفاه Rouge Dior Baume الذي يعتني ببشرة الشفاه ويلونها بالتدرجات الوردية.

- ملمع الشفاه Rouge Brilliant الغنيّ بالجزيئات اللؤلؤية التي تزيد من لمعان الشفاه.

- طلاء الأظافر Dior Vernis بأربعة ألوان مشرقة هي الأخضر العشبي، الأزرق الفاتح، الأحمر والليلكي.

- 3أسرار من وراء الكواليس: وهي 3 مستحضرات خاصة بالشفاه مستوحاة من كواليس عروض الأزياء العالمية: بلسم الشفاه Dior Addict Lip Glow الذي يتفاعل مع كيمياء شفاه كل سيدة لصنع اللون الوردي الطبيعي الذي يناسبها.

مرهم Dior Addict Lip Glow Pommade الذي يتحوّل عند استعماله من جلّ إلى زيت مغذّي للشفاه ومعزّز للونها.

قلم Dior Addict Lip Glow Liner الذي يملاء الشفاه ويعزّز لونها الطبيعي كما يحافظ على ثبات أحمر الشفاه.