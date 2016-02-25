إطلالات مخيّبة للآمال في حفل Brit Awards

جمع حفل جوائزالموسيقى البريطانية، الذي جرى مساء أمس في لندن، أسماءً كبيرة في عالم الموسيقى ولكن إطلالات النجمات لم تكن على مستوى الحفل، إذ افتقرت إلى التجدّد، والتميّز، والأناقة. فيما يلي ندعوكم للتعرّف إلى أفضل 7 إطلالات في الحفل حملت توقيع أسماء عالمية في مجال الموضة ولكنها لم تكن بمستوى الظهور على البساط الأحمر لواحد من أشهر حفلات الجوائز الموسيقية.

- إختارت ريهانا ثوباً طويلاً باللون الليلكي تزيّنه الكشاكش الناعمة من مجموعة Armani Prive لربيع وصيف2016. ورغم ما تطلّبه هذا الزيّ من براعة في التنفيذ إلا أنه لم يقدّم هذه النجمة بإطلالة مبهرة.

- المغنية أديل تخلّت عن اللون الأسود الذي تعتمده في معظم إطلالاتها، واختارت ثوباً باللون الأحمر حمل توقيع Giambattista Valli. وإذا كان اختيار اللون موفقاً إلا أن التصميم أبرز ضخامة جسمها وجعلها تبدو كما لو أنها ازدادت وزناً.

- المغنية الإسترالية كايلي مينوغ إختارت ثوباً قصيراً يزيّنه الدانتيل والكشاكش من Dolce&Gabbana لم يتناسق أبداً مع القبعة السوداء التي اعتمدتها.

- العارضة الإنكليزية أليكسا تشانغ إختارت ثوباً من المخمل الأسود العاري الكتفين حمل توقيع Preen وبقي ضمن الإطلالات الكلاسيكية المكرّرة.

- المغنية الأميركية لانا ديل راي إختارت ثوباً مطبّعاً بالأزهار جاء اشبه برداء للنوم منه لثوب سهرة.

- المغنية البريطانية شيريل فرنانديز فيرسيني إختارت ثوباً عاري الكتفين باللون الأصفر حمل توقيع المصمم زهير مراد تناسق بامتياز مع لون بشرتها البرونزية.

- المغنية الإسكتلندية تاليا ستورم إختارت من Balmain ثوباً من المخمل الأسود غنيّ بالتطريز سيق أن ارتدته العديد من النجمات والعارضات قبلها.

