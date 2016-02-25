هكذا تبدو الغجريّة العصريّة في عيون "روبيرتو كافالي"

إنها المجموعة الثانية التي يقدّمها بيتر دونداس، المدير الإبداعي الجديد لدار Roberto Cavalli بعد انتقاله إليها من دار Emilio Pucci. وقد تمّ تقديم هذه المجموعة الخاصة بخريف وشتاء 2016 يوم أمس ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

معاطف طويلة، "كابات" من الفرو المرقّع بعدة ألوان، أثواب من الدانتيل وأوشحة من اللوريكس زيّنت إطلالات Cavalli المستوحاة من سبعينيّات القرن الماضي. وقد حرص دونداس في هذه المجموعة على تقديم رؤيته الخاصة للغجريّة العصرية في حوالي 60 إطلالة تمّ تنفيذها بمهارة لافتة وذوق رفيع. وقد تضمّن العرض بعض الإطلالات الرجالية التي جارت الطابع البوهيمي العام للأزياء النسائية.

خامة "لدنيم" تكرّر ظهورها في العديد من الإطلالات متخذة شكل بنطلونات واسعة من الأسفل حيناً وجاكيتات أو معاطف حيناً آخر. كما تكرّر استعمال قماش المخمل الذي اتخذ شكل بنطلونات وتنانير أو تحوّل إلى جاكيتات ومعاطف مطرّزة حيناً آخر.

لقماش الدانتيل حصّة كبيرة في هذا العرض، وقد اتخذ طابعاً غجرياً وتمّ تنفيذه على شكل اثواب طويلة تميّزت بقصّاتها القريبة من الجسم وتزيّنت بالكشاكش. أما الفرو فاتخذ شكل معاطف طويلة وجاكيتات أضفت على الإطلالات فخامة لافتة، فيما استعملت رقع الجلد الملوّنة في تنفيذ الجاكيتات النسائية والرجالية على السواء.

التطريز حضر بكثافة في هذه المجموعة مغطياً المعاطف المصنوعة من المخمل، بنطلونات الجينز، وجاكيتات "البلايزر" كما استعملت الأقمشة المعدنية اللمّاعة في تنفيذ بعض الإطلالات.

الوشاح المطبّع شكّل الأكسسوار الذي رافق معظم إطلالات هذه المجموعة، وقد التفّ حول العنق بكلّ أناقة وتدلّى وصولاً إلى الأرض أحياناً. أما الأحذية فجأت مدمجة من الأمام وعالية الساق وتمّ تنفيذ العديد منها بجلد الثعبان الذي يعتبر واحدة من الطبعات المفضّلة لدى علامة Cavalli. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.