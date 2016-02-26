الأمواج تتحوّل إلى كشاكش وخطوط مع "فندي"

يُعتبر عرض Fendi من أكثر العروض المنتظرة في أسبوع ميلانو للموضة نظراً لما يقدّمه المبدع كارل لاغرفيلد في كلّ موسم من أفكار مبتكرة وتصاميم تجمع بين الطابع العصري واللمسات الفخمة في خلطة يتقن جيداً كلّ أسرارها وتفاصيلها.

تضمّنت مجموعة Fendi لخريف وشتاء 2016 التي تمّ عرضها يوم أمس 45 إطلالة مستوحاة من فكرة "الموجات" الصوتية، والضوئية، والكهربائية، والمغناطيسية التي تحيط بنا من كلّ جانب وصوب. وقد ترجم لاغرفيلد هذه الموجات على شكل كشاكش دائرية غزت الأزياء والإكسسوارات بأشكال مختلفة وأساليب مميزة تمّ تنفيذها بمهارة وإتقان.

افتتحت العرض كيندال جينير، العارضة المفضلة حالياً لدى لاغرفيلد، مرتديةً معطف قصير باللون الكحلي تزيّنه ياقة من الفرو. وقد نسّقته مع حذاء عالي الساق باللون الأزرق الفاتح غزته الكشاكش التي ظهرت أيضاً على الحقيبة التي حملتها.

ظهرت الموجات على شكل خطوط رفيعة زيّنت الأزياء، وعلى شكل قصّات باللايز ارتسمت على القماش أو كشاكش صغيرة ظهرت على الياقات والأكمام. كما غزت الجاكيتات والمعاطف التي تلوّنت بألوان مشرقة ومبتكرة جمعت بين الفخامة من جهة والطلّة الشبابية المرحة من جهة أخرى.

حقائب Fendi للخريف والشتاء المقبلين تنوّعت من حيث الموديلات والأحجام، وقد جاءت أشبه بقطع فنية وتمّ تصنيع بعضها من الفرو الملوّن فيما تزيّن بعضها الآخر بالكشاكش التي تمّ تنفيذها بالجلد وفق تقنيّة حوّلته إلى خامة مطواعة. أما بالنسبة للأحذية فقد تزيّنت بالكشاكش والتطريز وجمعت بين عدة ألوان مستوحاة من التدرجات اللونية للأزياء المعتمدة.

من الإكسسوارات التي تكرّر ظهورها في هذا العرض الأحزمة الرفيعة المصنوعة من الجلد الملوّن والنظارات الشمسيّة التي غزتها الخطوط والأساور الملوّنة.

وللحفاظ على تناسق إطلالة العارضات من كلّ جوانبها تمّ اعتماد ماكياج ملونّ على العينين مستوحى من الألوان التي زيّنت معاطف الفرو التي تضمنتها هذه المجموعة.

تعرّفوا على أجمل إطلالاتها فيما يلي.



