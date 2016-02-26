جديد "شانيل" مجموعة خاصة بماكياج العينين

اختيرت الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت لتكون سفيرة مجموعة الماكياج الجديدة من Chanel، حيث جسّدت الوجوه المتعددة للمرأة العصرية أمام عدسة المصوّر الإيطالي الشهير ماريو تستينو.

وقد ابتكر استوديو الماكياج لدى Chanel مجموعة Eyes Collection2016 التي تتضمّن ماسكارا، ظلال لتحديد الحاجبين، أقلام كريمية لتظليل العينين وظلال للجفون بصيغة البودرة ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ماسكارا Dimensions de Chanel التي تبرز جمالية العين من زوايا متعددة. وهي موجّهة للمرأة التي تبحث عن مستحضر يؤمن لرموشها الطول، والكثافة، والتقويس المثالي، والتغذية، والثبات. وهي متوفرة بثلاثة ألوان هي الأسود العميق، البني الهادئ، والأزرق القوي.

- علبة تظليل الحاجبين La Palette Sourcils de Chanel التي تجمع بين لونين من البودرة ومجموعة من أدوات التطبيق تضمن الحصول على حاجبين مثاليين.

- ظلال العينينLes 4 Ombres وأقلام Stylo Eyeshadow التي تؤمن الحصول على 3 إطلالات مختلفة: طلة العيون العارية أو الدخانية التي يتم تنفيذها بالتدرجات الحيادية من البيج الفاتح إلى البني الداكن بالإضافة إلى أقلام البني والبرونزي.

طلة العيون المشرقة بتدرجاتها المعدنية من الكاكي مروراً بالوردي وصولاً إلى البرغندي.

طلة العيون القوية التي يتناسق فيها العاجي مع النحاسي والأزرق الداكن.