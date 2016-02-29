نجمات الأوسكار تنافسن في مجال الأناقة أيضاً

تميز حفل الأوسكار بنسخته الـ88، الذي جرى منذ ساعات قليلة على مسرح "دولبي" بهوليوود، بمستوى رفيع في مجال الأناقة. إذ حرصت النجمات على التميز بإطلالات تليق بهذا الحدث، وسعت كل واحدة منهن إلى الفوز بجائزة "الأكثر أناقة" إلى جانب الجوائز الفنية الأخرى والتماثيل الذهبية الصغيرة التي يطمحن للحصول عليها. فمن كانت أبرز المرشحات لهذا اللقب الرفيع في عالم الموضة؟

- تألقت الممثلة الجنوب إفريقية شارليز ثيرون بواحدة من أجمل إطلالات هذا الحفل، إذ ارتدت ثوباً طويلاً باللون الأحمر من Dior نسقته مع مجوهرات حملت توقيع Harry Winston.

- الممثلة السويدية أليشا فيكاندر التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي تألقت بثوب عاري الكتفين باللون الأصفر من دار Louis Vuitton تزينه قطع صغيرة من المرايا والكريستال نسقته مع مجوهرات حملت توقيع دار Vuitton أيضاً.

- الممثلة الأميركية بري لارسون التي فازت بلقب أفضل ممثلة تميزت بأناقتها في ثوب أزرق طويل زينه حزام عريض مرصع بالأحجار، وقد حملت إطلالتها توقيع Gucci.

- الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت اختارت ثوباً بقصة الحورية من Armani Prive تميز بلونه الأخضر الباستيلي وتزين بالورود النافرة والريش، أما مجوهراتها فحملت توقيع Tiffany&Co.

- الممثلة الأميركية روني مارا اختارت ثوباً من الدانتيل الأبيض حمل توقيع Givenchy تميز بتصميمه الأنيق والمبتكر.

- الممثلة البريطانية نعومي واتس تألقت بثوب من "الباييت" من Armani Prive نسقته مع حقيبة للسهرة ومجوهرات من Bulgari.

- اختارت الممثلة الأسترالية مارغو روبي ثوباً مبتكراً من حيث التصميم ونوع الخامة التي استعملت في تصميمه حمل توقيع دارTom Ford. وقد نسقته مع حقيبة من المخمل الأسود تزينت بشرّابة طويلة جداً.

- حرصت لايدي غاغا على أن تبدو إطلالتها راقية على البساط الأحمر لحفل الأوسكار، فاختارت "جامبسوت" ذا تصميم مبتكر باللون الأبيض حمل توقيع Brandon Maxwell نسقته مع مجوهرات من Lorraine Schwartz.

- الممثلة الأميركية ريز ويثرسبون اختارت ثوباً من الحرير باللون البنفسجي من دار Oscar de la Renta نسقته مع مجوهرات من Tiffany&Co.

- الممثلة جوليان مور تألقت بثوب من الدانتيل الأسود حمل توقيع Chanel نسقته مع مجوهرات من Chopard.

- اختارت العارضة كريسي تايغن ثوباً بتصميم حورية البحر من التول المطرز حمل توقيع Marchesa نسقته مع حقيبة من Swarovski ومجوهرات من Lorraine Schwatz.

- تألقت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا بثوب عاري الكتفين باللون الكحلي من Marchesa نسقته مع مجوهرات من Lorraine Schwatz.

- اختارت الممثلة الأميركية جنيفر غارنر ثوباً باللون الأسود من Versace نسقته مع صندل من Rene Caovilla ومجوهرات من Neil Lane.

- تألقت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بثوب من التول الأبيض تزين بالتطريز حمل توقيع Zuhair Murad.