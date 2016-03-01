كيف تحصلين على بياض الثلج مع "ديور"؟

نجحت مختبرات Dior في تحويل حلم الجمال المشرق إلى حقيقة من خلال ابتكار مستحضر Diorsnow Bloom Perfect. وهو أول منتج مصمم خصيصاً لتحقيق التفتيح المثالي، وتوحيد لون البشرة والكشف عن لونها الطبيعي الخالي من العيوب من الداخل والخارج بالإضافة إلى حماية نسيج البشرة وتجديده بشكل فوري ودائم.

يتميّز Diorsnow Bloom Perfect بكونه مستحضر متعدد الوظائف، فهو يفتّح، ويوحّد، ويصحّح لون البشرة كما يضيئها ويحميها مما يمنحها التورد الصحّي. كلّ ذلك بفضل الأبحاث العلمية التي تناولت زهرة Edelweiss والخبرة الرائدة في مجال منتجات التفتيح التي طوّرتها Dior.

ولمزيد من الفعالية، تمّ تزويد Diorsnow Bloom Perfect بعامل حماية من الشمس بنسبة 35SPF مما يمنع الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة من اختراق البشرة وتعكير صفو جمالها المتجدد.

يُستعمل مستحضر Diorsnow Bloom Perfect بعد تنظيف البشرة برغوة Diorsnow White Reveal Gentle Purifiying Foam ووضع سيروم Diorsnow White Perfection Brightening Serum كجزء من الروتين اليومي للعناية بالبشرة.

ولتعزيز فعالية Diorsnow Bloom Perfect يُنصح بتطبيقه بواسطة إسفنجة Beauty Bloomer المستوحاة من تقنيات الخبراء في وضع الماكياج، والتي تمّ تطويرها في معهد أبحاث Dior حتى تكون امتداداً للأصابع وتقدّم التدليك الدقيق للبشرة. إذ يسمح نسيجها المرن والناعم وشكلها نصف الدائري تغطية جميع مناطق الوجه والرقبة حتى يتغلغل الكريم داخل البشرة ليمنحها التفتيح المشرق ويزيد من توردها الطبيعي.