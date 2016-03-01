ماذا ارتدت نجمات "شانيل" على هامش حفل الأوسكار؟

يُعتبر حفل Chanel&Charles Finch Party من الحفلات التي تتمّ إقامتها سنوياً على هامش حفل الأوسكار. وقد جمع في نسخته الثامنة عدداً من النجمات المقرّبات من دار Chanel حرصن على التزيّن بأزيائها وأكسسواراتها ومجوهراتها بإطلالات تتميّز بالأناقة الراقية:

- الممثلة الأميركية بري لارسون اختارت توب من قماش الجرسيه الأسود اللمّاع وتنورة من الجلد مع حزام عريض من مجموعة Chanel Paris-Rome Collection.

- الممثلة الأميركية داكوتا فانينغ اختارت ثوباً من المخمل الأسود وفوقه معطف من الدانتيل من مجموعة Chanel Paris-Rome Collection، كما نسّقت إطلالتها مع حذاء وحقيبة ومجوهرات حملت توقيع Chanel.

- العارضة الأميركية دري همنغواي ارتدت قميصاً وتنورة مطبّعة من مجموعة Chanel للأزياء الجاهزة لربيع وصيف2016 وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة باللون الكحلي وصندل أسود وفضي، ومجوهرات حملت توقيع Chanel.

- الممثلة البريطانية إيللي بامبر اختارت ثوباً باللون الكحلي من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2016 نسّقته مع مجوهرات حملت توقيع Chanel.

- الممثلة الأميركية جسيكا بيال ارتدت ثوباً مطبعاً بالأزهار الملونة من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2016 نسّقته مع جاكيت من التويد باللون البيج من مجموعة Chanel Cruise2016 كما حملت حقيبتها ومجوهراتها توقيع Chanel.

- الممثلة الأميركية جوليان مور ارتدت ثوباً طويلاً من الدانتيل الأسود من مجموعة Chanel Paris-Rome Collection.

- الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت اختارت بنطلون من الدانتيل باللون الرمادي من مجموعة Chanel Paris-Rome Collection نسّقته مع جاكيت من التويد باللون الأسود.

- الممثلة البريطانية ليلي كولنز اختارت تنورة طويلة و"توب" قصيرة من 2016 Chanel Spring Summer Act1 Collection، وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة وحذاء ومجوهرات من Chanel أيضاً.

- الممثلة الأميركية روني مارا اختارت ثوباً من الحرير عاري الظهر من Chanel.

- الممثلة الفرنسية جولي دلبي اعتمدت ثوباً طويلاً مطبعاً بالألوان وعلامة Chanel.