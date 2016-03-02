حجر"الملكيت" يصبح عطراً بين يدي "أرماني"

تكتب مجموعة عطور La Collection des Terres Precieuses فصلاً جديداً في قصة Armani Prive كونها تتألّق في إبداعات عطرية فنية تحمل توقيع المصمم الإيطالي الشهير جيورجيو أرماني.

واستوحى أرماني إلهامه من حجر"ملكيت" كان بين مقتنياته لابتكار عطرين جديدين فاخرين. والمعروف عن هذا الحجر بأنه كان مقدساً لدى الحضارات القديمة، وورد في العديد من الأساطير الروسية على أنه يحمي من مصائب الزمن مما جعله الحجر الكريم المفضل الذي يستعين به القياصرة الروس لتزيين قصورهم. وبما أن عطراً واحداً لايكفي لتجسيد كل أبهة وطبيعة روسيا، قرر جيورجيو ارماني إبتكار عطرين في هذا المجال:

- عطر Vert Malachite الذي يكشف عن عاطفة أنثويّة جيّاشة. وهو عطر زهريّ متوازن يترك هالة عطرية ناعمة لكنها تدوم طويلاً. تتربع خلاصة الزنبق في قلب تركيبة هذا العطروتمتزج بأفخر المكونات الطبيعية ( البرتقال المر، الفلفل الوردي، الإيلانغ غيلانغ، الفل والفانيليا) بإيقاع مضيء يثريه بإشراق يتماوج بين الزهور والتوابل.

- عطرRouge Malachite الذي يجسّد حضارة روسيا بكلّ ما فيها من تناقضات، وغموض، وسحر. يتوهّج فيه أريج الزنبق بحضور كثيف ومميّز في انطلاقة العطر، ومع امتزاجه بخلاصة المريمية يكتسب شذاه حدّة غير متوقعة يعزّز قوتها الفلفل الوردي.

- في قلب العطر تمتزج خلاصة الزنبق مع زهر البرتقال، والإيلانغ إيلانغ والفلّ قبل أن تتحوّل إلى عبق فاتن تحت لمسات الخشب الكشميري والجاوي. وأخيراً تتأجج خلاصة الزنبق وتمتزج مع خلاصة العنبر لتعزيز كثافة وقوة العطر.

أما قارورة هذين العطرين فتأخذ شكل منحوتة من "الملكيت" بلونيّ الأخضر الغامق أو الأحمر القاني. ولتجسيد البراعة الحرفيّة تعكس زجاجة العطر البريق القزحي الذي يميّز الحجر الكريم. وتمثّل كل زجاجة تحفة فريدة من نوعها يتوجها غطاء من الراتنج المسبوك.



