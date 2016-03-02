ساعة "ريفيرسو" ترتدي من تصميم "لوبوتان"

تحتفل ساعة Reverso من Jaeger LeCoultre هذا العام بعيدها الـ85، وهي ترتدي بهذه المناسبة حلّة جديدة في إصدار خاص يحمل توقيع مصمم الأحذية الفرنسي الشهير كريستيان لوبوتان.

أيقونة عصريّة ورمز في صناعة الساعات، إنها ساعة Reverso التي تتحوّل إلى صفحة بيضاء تمنح مساحتها إلى كريستيان لوبوتان الذي أطلق العنان لإبداعه بهدف كشف معالم جديدة في شخصيتها.

بالنسبة لكريستيان لوبوتان لا يمكن فصل الساعة عن سوارها، وبناء على ذلك تصوّر المصمم المبدع موديلات جديدة من Reverso تحافظ على شخصية الساعة الأصليّة مع إضافة لمسات من الأناقة المتجددة عليها.

وقد اختيرت ساعة Reverso Classic Dueto لهذا التحوّل مع الحفاظ على وجهها الرمزي الأمامي بخطوطه الصافية الكلاسيكية بأسلوب "آرت ديكو" بينما تمّ تأطير الوجه بصفين من الماس على كلٍ من جانبي الميناء.

زيّن كريستيان لوبوتان أحد موديلات هذه الساعة بتدرجات قزحيّة الألوان على الميناء والسوار، وبإمالتها باتجاه الشمس تتيح للنظر أن يعاين مجموعة تدرجات لونية من الأخضر، والأزرق، والبنفسجي وفوارق لونية دقيقة ما كان لها أن تخطر في الخيال عندما تكون الساعة في وضع ساكن.

وبما أن كريستيان لوبوتان يحب العمل على موضوع الشفافية، فقد استعان بسوار كلاسيكي شفّاف ليشكّل واحدا من ابتكاراته التي وضعت على ساعة Reverso وتناغمت بشكل مثالي مع الميناء الأسود المشغول كمرآة.

وأخيراً هناك موديل يتميّز بميناء من عرق اللؤلؤ الأبيض مع سوار يستعيد التزيين الرمزي على أحذية Louboutin وقد تلاعب المصمم بنجاح بهذه الساعة مضيفاً عليها لمسات ساحرة تجذب المرأة.