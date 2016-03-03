الآيلاينر الأسود بريشة بسام فتوح وكاميرا محمد سيف الدين

الآيلاينر الأسود حضر بكل أناقته في كل صور معرض Eyedentity، الذي جاء نتيجة تعاون بين خبير الماكياج بسام فتوح والمصوّر الفوتوغرافي محمد سيف الدين والذي أقيم مؤخراً في فندق Le Gray ببيروت.

وقد تزيّنت صالة العرض بصور كبيرة الحجم بالأسود والأبيض قدّمت شابات وشبّان خطّ الآيلاينر على وجوههم وأجسامهم حكايات تعبّر عن مشاعر وأحاسيس مختلفة بأسلوب سوريالي بعيد عن الكلاسيكية.

خبير الماكياج بسام فتوح عبّر عن سعادته بفكرة الدمج بين فن الماكياج وفن التصوير، وبالتعاون مع المصور محمد سيف الدين في عمل يخرج عن الإطار العام لتقديم فن الماكياج.

أما المصوّر محمد سيف الدين، فشدّد على أهمية إبراز الجمال بطريقة مختلفة التي تم اعتمادها في هذه الصور، وقد اختار فكرة التعاون في تنفيذ موضوع الآيلاينر مع بسام فنوح، كون هذا الأخير يبرع في هذا المجال. أما عن تقديم الصور بالأبيض والأسود فتعود لإبراز فكرة التناقض التي يقدّمها هذا الثنائي.

وقد حضرت النجمة مايا دياب هذه المناسبة مثنية على هذا التعاون بين الفنانين، وقالت إنها معجبة بفكرة هذا الديو وبقدرة محمد سيف الدين على ترجمة الإحساس الذي حمَله ماكياج بسام فتوح لهذه الوجوه والصور. وقد شكّل هذا المعرض مناسبة اجتمع فيها حشد من أهل الصحافة والفن والإعلام، ومن المنتظر أن ينتقل إلى دبي قريباً.