جنيفر لورانس تختار حقيبتها المفضلة من "ديور"

تم اختيار الممثلة الأميركية جنيفر لورانس لتجسد امرأة Dior لربيع وصيف 2016. وقد اهتم بتنفيذ الحملة الترويجية في هذا المجال، المصور الإيطالي الشهير ماريو سورينتي الذي اختار شقة باريسية عصرية كإطار لهذه الصور.

بدت لورانس متألقة بإطلالات مريحة وأنيقة وهي مرتدية أزياء تجمع بيت الراحة والأناقة تتميز بألوانها الحيادية الهادئة. أما بالنسبة للأكسسوارات، فقد اختارت حقيبة Diorama الشهيرة بلون الفوشيا المعدني وحقيبة Diorever الجديدة بلوني الأسود الكلاسيكي والذهبي المعدني المبتكر.

وتشكل Diorever أحدث حقائب دار Dior التي تم الكشف عنها خلال عرض الأزياء لجاهزة لربيع وصيف 2016. ومن المنتظر أن تتحول إلى واحدة من الحقائب الأيقونية التي تحمل توقيع Dior تماماً كسابقاتها حقائب Diorama،Diorissimo، وLady Dior.

تجمع حقيبة Diorever بين المهارة في تصنيع الجلديات التي تُعرف بها محترفات دار Dior من جهة، والتصميم العصري الذي يناسب أسلوب حياة نساء اليوم من جهة أخرى. وقد صُممت لتكون غير مرتبطة بموضة أو زمن وتصبح الرفيقة الدائمة لامرأة Dior.

تصميمها ذو الخطوط الهندسية، حجمها الواسع وسهولة حملها تجعل منها الرفيقة المثالية خلال النهار. وهي متوفرة بثلاثة أحجام مختلفة، وبخامات الجلد الكلاسيكية بالإضافة إلى أخرى مبتكرة كخامة جلد الخروف المعدني المشقق، وجلد التمساح الذهبي.

تتلون حقيبة Diorever هذا الصيف بألوان مشرقة كالأزرق، والمرجاني، والأصفر النيوني بالإضافة إلى الأبيض المزين بقطع معدنية، وألوان الأسود والبيج الحيادي. كما ستتوفر بإطلالات مبتكرة تغلب عليها التدرجات المعدنية لألوان الذهبي والفضي.

