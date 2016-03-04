ماذا ستختار كيم كارداشيان من أزياء "بالمان"؟

يبدو أن المصمم الفرنسي أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي في دارBalmain صمم كامل مجموعته لخريف وشتاء 2016، التي قدّمها يوم أمس ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة لامرأة واحدة هي صديقته وملهمته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

فقد خيّم طيف كيم وذوقها على معظم إطلالات هذه المجموعة رغم أنها لم تحضر العرض، إلا أن شقيقتها العارضة كيندال جينير افتتحت العرض واختتمته أما زوج كيم المغني كاني ويست ووالدتها كريس جينير فجلسا في الصفوف الأولى بين الحضور.

"جيش بلمان" أو Balmain army كما يُعرّف أوليفييه روستينغ عن عارضاته كان بكامل جهوزيّته وتضمّن أجمل وأشهر العارضات العالميات أمثال: جيجي حديد، روزي هنتنغتن ويتلي، كارلي كلوس، أليساندرا أمبروزيو، جوان سمولز، ليلي دونالدسون، بالإضافة إلى مجموعة من ملائكة Victoria’s Secret. واللافت أن العارضة كيندال جينير المعروفة بشعرها الداكن تحوّلت إلى شقراء في هذا العرض بينما جيجي حديد المعروفة بشعرها الأشقر ظهرت بإطلالة شعر داكنة.

الشراريب والكاكش حضرت كالعادة في هذه المجموعة الخاصة بخريف وشتاء 2016 والتي تضمّنت 59 إطلالة. ولكن حضر أيضاً الدانتيل، والريش، وجلد الغزال، والحرير، بالإضافة إلى التطريز الغني باللؤلؤ والكريستال.

افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات تميّزت بألوانها الحيادية التي تحبها كيم كارداشيان، ومنها الرمادي الفاتح، الزهري الهادئ البيج الفاتح، والزرق السماوي والأخضر الباستيلي. أما في القسم الثاني من العرض، فطغت على الإطلالات أناقة "المونوكروم" ودخل الذهبي والفضي على الأزياء لإضافة لمسات من الغنى والترف على أناقة امرأة Balmain.

التنانير القصيرة المنفوخة عند الوركين المستوحاة من إطلالات كيم كارداشيان تكرّر ظهورها أكثر من مرة، وقد تمّ تنفيذها بأقمشة الجلد، والساتان، وحتى الريش. أما الحزام العريض فزيّن بكلّ ثقة خصور العارضات فيما تحوّل المشدّ أو "الكورسيه" إلى جزء من أناقة بعض الإطلالات. كل ذلك يجعل من هذه المجموعة مثالية للشابات اللواتي يتمتعن بقوام رشيق وللواتي يهوين إبراز تضاريس أجسامهن.

ولرسم إطلالة شبابية متكاملة، اختار روستينغ تنسيق أزيائه مع أحذية تصل إلى حدود الكاحل وتُعرف بالـ"Ankle Boots" أو أحذية عالية جداً حافظت على حيادية ألوانها لإبراز جمال الساقين. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي..