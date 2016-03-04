5 عطور جديدة في حديقة "جو مالون"

طلبت عطور Jo Malone البريطانية الشهيرة من خبيرة العطور آن فليبو تصميم مجموعة من العطور الطبيعية النقيّة والجميلة ببساطتها لستقبال فصل الربيع. وقد استخدمت فليبو الكثير من المكونات الطبيعية الفائقة الجودة لتصميم 5 عطور يمكن استعمال كل منها بمفرده أو خلطها فيما بينها للحصول على عطر شخصيّ جداً. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة The Herb Garden من Jo Malone:

- عطر Sorrel &Lemon Thyme : يتميّز بنكهة الليمون المنعش التي تكشف بلطف عن القلب العشبي لنباتات الحميّض، زعتر الليمون، وإكليل الجبل. أما في قاعدة العطر فتفاجئنا الطحالب الترابية التي تضفي عليه لمسة من التعقيد ترتقي بالحمضيات إلى نهاية أنيقة.

- عطرWild Strawberry&Parsley: تمتزج فيه أوراق البقدونس وأوراق الطماطم مع التوت البري الأسود الناضج والفراولة البرية لإضفاء بعض الحلاوة. أما البنفسج الورقي فينبثق من بين الشجيرات الطحلبيّة لتأمين نفحات خضراء غضّة تجذبنا إلى قلب هذا العطر.

- عطر Nasturtium&Clover: تختلط فيه النفحات االعطرية لنبتة النفل مع عشبة الروكيت. أما في جوهره فتتشابك بتلات الياسمين وفي نهايته تكمن متعة الفيتيفير الذي يشكّل قاعدة العطر بدفء آسر.

- عطر Carrot Blossom&Fennel: يختلط فيه النقاء بالغرابة، مع الجزر الناضج والشمر المنعش. ويدخل على هذه الخلطة ماء الورد بينما تشكّل الأناقة الزهورية الخاصة بالسوسن لمسة نهائية لا تنسى.

- عطر Lavender&Coriander: يفتح فيه اللافندر الفرنسي والإنكليزي الباب لإنطلاقة الكزبرة الرائعة، وتضفي المريمية الترابية عمقها على هذا العطر ثم يأتي الدفء غير المتوقع لفول التونكا الذي يضيف توازناً مفعم بالأحاسيس على غناه الاستثنائي.