اللمسات الفرعونية تزيّن أزياء "جيفنشي"

في إطار البحث عن آفاق جديدة، لجأ ريكاردو تيسكي المدير الإبداعي في دارGivenchy إلى الحضارة الفرعونية يستقي منها رموز ورسوم لتزيين أزيائه الخاصة بخريف وشتاء 2016 التي قدّمها يوم أمس ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

فقد استخدم المصمم الحروف الهيروغليفية، وعين حورس، وغيرها من الرموز الفرعونية الأيقونية ليزيّن بها أزياءه التي دخلت عليها أيضاً الخطوط الهندسية وتلوّنت بالتدرجات الترابية المستوحاة من لون الأهرامات الفرعونية.

السترات العسكرية شكّلت بدورها مصدر وحي لدار Givenchy في هذه المجموعة، حيث تكرّر ظهور القصات العسكرية في تصاميم المعاطف، والجاكيتات القصيرة التي تزيّنت بال"بريم" الذهبي والأزرار المعدنية الكبيرة.

وقد وجد ريكاردو تيسكي في الطبعات الحيوانية وسيلة للتعبير عن اهتمامه بالأساطير القديمة، إذ تزيّنت العديد من أزياء هذه المجموعة بطبعات جلد الثعبان، وجلود النمر والفهد التي غطّت المعاطف، والجاكيتات، والأزياء، والأحذية عالية الساق.

حافظت دار Givenchy على الكلاسيكية في مجال القصات والألوان في هذه المجموعة التي تكرّر فيها ظهور الأسود، وقد تزيّن بالفرو في بعض الإطلالات. كما تالّقت العارضات بتدرجات البيج، والبني، والعاجي مع دخول اللون الأحمر القوي بشكل خجول على إطلالات معدودة.

أما بالنسبة للخامات المستعملة في تنفيذ هذه الأزياء فتنوعت بين الفرو المطبّع، والجلد، والحرير، والشيفون كما تزيّنت العارضات بأكسسوارات فرعونية الطابع واعتمدن ماكياجاً فرعونياً على العينين. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Givenchy لخريف وشتاء2016 فيما يلي.