إطلالات تليق بأمل كلوني من "جيامباتيستا فالي"

المعروف عن دار Giambattista Valli أنها من بين دور الأزياء المفضلة لدى أمل كلوني زوجة النجم جورج كلوني. فهي سبق أن ظهرت مرتدية العديد من إطلالاتها في حياتها العملية كمحامية أو على البساط الأحمر برفقة زوجها. ويبدو أن أمل ستقع في حيرة من أمرها لدى اختيارها من بين الإطلالات الـ47 التي تضمنتها مجموعة هذه الدار لخريف وشتاء 2016، نظراً للأناقة اللافتة التي تميّزت بها تصاميمها.

هذه المجموعة المستوحاة من أناقة ستينيات القرن الماضي، تم الكشف عنها ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد شكل الفستان القطعة الأساسية فيها مع غياب تام للبنطلونات، وغلبت عليها أناقة "المونوكروم"، إذ سيطر الأبيض والأسود على معظم إطلالاتها مع ظهور خجول لتصاميم محدودة تلوّنت بالزهري الفاتح جداً والأحمر القاني.

طبعات الأزهار الصغيرة وأوراق الأشجار غزت معظم الأزياء وقد تناسقت بامتياز مع الكشاكش الصغيرة والكسرات الرفيعة التي تجلّت من خلالها الأنوثة الطاغية التي تميز امرأة Valli.

ولإضافة المزيد من الترف إلى أثواب الكوكتيل القصيرة وفساتين السهرة الطويلة كمّل المصمم جيامباتيستا فالي إطلالاته بمعاطف مطبّعة حيناً ومزيّنة بالفرو حيناً آخر، تميّزت بقصاتها وتفاصيلها العصرية.

الأحزمة الرفيعة التي تزيّنها العقد الناعمة شكّلت القاسم المشترك بين العديد من الإطلالات، وكذلك الأحذية العالية الساق ذات التصميم المبتكر والباليرينات التي تم تطريزها بالأحجار السوداء.

نجح جيامباتيستا فالي هذه المرة أيضاً في تقديم مجموعة من الإطلالات العملية المريحة والأنيقة التي ترضي متطلبات المرأة العصرية في حياتها المزدحمة بالمناسبات الاجتماعية المتنوعة. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.