بالفيديو: تعرفي على تفاصيل ماكياج "ديور" الجديد

الابتسامة البرّاقة والعيون الآسرة هما ما بحث عنهما بيتر فيليبس المدير الإبداعي لماكياج Dior لدى ابتكاره ماكياج عرض أزياء الدار لخريف وشتاء 2016، الذي ندعوكم لاكتشاف تفاصيله فيما يلي:

الشفاه

تعتبر الشفاه عنصراً هاماً في أي إطلالة، لذا تم ترطيب الشفاه بـ Dior Addict Lip Glow ثم تم استخدام مُحدد الشفاهDior Contour lip liner وأحمر شفاه Rouge Dior بدرجة poison للحصول على أقصى درجات اللون البرقوقي المقارب للون الأسود. وفي النهاية وُضعت طبقة من مُلمع الشفاه الفائق Dior Addict Ultra Gloss بدرجة لآعممث للحصول على تأثير لامع كالمرآة.

العيون

تلعب العيون لعبة السحر والجاذبية من خلال الرموش الكثيفة الفاتنة. أولاW يتم وضع طبقة من Diorshow Maximiser 3D كأساس على الرموش لتبدو مموجة. كما قام Peter Philips بتعزيز الرموش العليا والسفلى بوضع طبقات متتالية من ماسكارا Diorshow Iconic Overcurl mascara بدرجة Over Black لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكثافة. "أردت ان أعزز من تأثير الماسكارا على الرموش، وقمت بوضع درجات الظلال الرقيقة على الجفون باستخدام علبة ظلال 5 Couleurs Palette بدرجة Skyline Edition Parisian Sky".

البشرة

تمتعت البشرة بالصفاء الذي لا يشوبه شائبة، وذلك بفضل اتباع الخطوات الثلاثة الروتينية لمجموعة Diorskin Forever. كما أوضح Peter Philips قائلاً "وضعت أولاً برايمر Diorskin Forever & Ever Wear Primer ويليه كريم الأساس السائل Diorskin Forever Fluid Foundation. وللحصول على تغطية مثالية للبشرة بدون لمعان استخدمت البودرة الحرة Diorskin Forever & Ever Control Loose Powder ولإخفاء عيوب البشرة وضعت لمسة من المستحضر الذكي Fix It ليُضفي على الوجه الرتوش الأخيرة ويمنحه تألق وجمال مثالي".

الأظافر

تظهر الأظافر بشكل رقيق وجذاب مع طلاء الأظافر Dior Vernis بدرجة Aerial ذات اللون البُني الفاتح أو بطلاء الأظافر Dior Vernis بدرجة Obscure ذات اللون البني الداكن.

الشعر

اهتم مصفف الشعر Guido Palau بتنفيذ بتسريحة أنيقة ومتناسقة حيث قام بفرق الشعر نحو جانب الرأس بشكل منظم للحصول على شعر أملس ولامع، ثم عقد الشعر خلف الأذنين عند آخر الرقبة بعقدتين صغيرتين، لإعطاء هذه التسريحة انطباع "الفتاه الشقية" االمحبب.

