الباليه الروسي يحضر في عرض "فالنتينو"

على أنغام عزف كلاسيكي حيّ على آلة البيانو تمايلت عارضات Valentino في إطلالات مستوحاة من أناقة راقصات الباليه الروسي، لتقديم مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

فقد استلهم مصمما الدار ماريا غراتسيا تشيوري وبيارباولو بيتشيولي من رقص الباليه والحركة الفنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ليقدّما 81 إطلالة غلبت عليها ألوان الأسود، والبيج العاري، والرمادي الفاتح. وقد صرّح بيتشيولي في هذا المجال: "أردنا تسليط الضوء على أهمية كلّ ثانية في حياتنا واستعنا بالموضة كوسيلة ثقافية للتعبير عن أهمية الحظة الحاضرة".

بدأ العرض بمجموعة من التصاميم باللون الأسود تجسّد إطلالات الراقصات بعد انتهاء العرض وخروجهنّ من المسرح، حيث تمّ ارتداء المعاطف والجاكيتات السميكة فوق فساتين وتنانير طويلة من التول، كما لفتنا تحويل القطع الجلديّة الصغيرة إلى أزياء أنيقة بمهارة لافتة.

لون البيج العاري والطبعات القوطيّة زيّنت القسم الثاني من العرض الذي تميّز بالفساتين الطويلة، كما تزيّنت العديد من الإطلالات بالكسرات الرفيعة التي انسدلت من الخصر باتجاه أسفل التنانير. وقد دخل الفرو على بعض الإطلالات ليتخذ شكل معاطف وجاليهات، كما تكرّر ظهور الكنزات العالية الياقة والأثواب القصيرة التي تمّ ارتداؤها فوق بنطلونات ضيّقة.

أولت دار Valentino اهتماماً كبيراً بالحقائب التي رافقت هذه المجموعة، والتي تزيّنت كالعادة بالمسامير وحافظت على حجمها المتوسط. أما بالنسبة للأحذية فقد اتخذت شكل باليرينا مسطحة حيناً وأحذية عسكرية ضخمة حيناً آخر، كما لفتتنا الصنادل الناعمة المزينة بالمسامير والتي ارتدتها العارضات فوق الجوارب السميكة.

تميّزت مجموعةValentino للخريف والشتاء المقبلين بالتنوّع في التصاميم والقصّات رغم اعتماد موضوع الباليه كخطّ موحّد لها، وقد استطاعت أن تقدّم أزياء نهارية وأثواب للسهرات، من المنتظر أن تتهافت عليها "الفاشينيستاز" في مناسباتهن. تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.