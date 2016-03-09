"ديمقراطية الموضة" شعار جديد ترفعه "شانيل"

في ديكور بسيط وفاخر قرر كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي في دارChanel أن يقدم عرضه لخريف وشتاء 2016 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد استطاع أن يحقق وعده لكل فرد من الجمهور بالجلوس في الصف الأول بعد أن كتب على بطاقة الدعوة للعرض Front Row Only أي "الجلوس في الصف الأول فقط".

السجاد الأبيض غطى أرضية الـGrand Palais، مكان العرض، حيث تم وضع كراسي ذهبية بطريقة يحظى فيها كل فرد من الحضور بالرؤية كما لو أنه جالس في الصف الأمامي للتمتع بمجموعة كبيرة من الإطلالات قارب عددها الـ100، وحملت كل العناصر الأيقونية التي تتوفر عادة في إطلالات Chanel: التويد، اللؤلؤ، القفازات والحقائب.

افتُتح العرض بمجموعة من تايورات التويد الوردية التي دخل عليها قماش الدنيم ليكتسب من أناقتها بعض الوقار والترف، لتليها مجموعة من الإطلالات بألوان العسلي، والرمادي، والأحمر، والأسود تزينت بالمربعات والخطوط الهندسية، وتميزت بتنانيرها الطويلة أو المتوسطة الطول المزودة بسحابات عند الجانبين.

لمسات الفضي والذهبي حضرت بكل إشراقها لتغطي مجموعة كبيرة من الإطلالات وتأخذ شكل تايورات حيناً وتنانير أو معاطف حيناً آخر تم تنسيقها مع كنزات صوفية ناعمة بتدرجات العاجي أو الوردي الفاتح جداً.

طبعات الورود حضرت أيضاً في بعض الإطلالات وكذلك القماش المبطن الذي يشكل اللمسة الأيقونية للدار، وقد اتخذ شكل تايورات ومعاطف ارتدت أحدها عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد فيما تألقت العارضة كيندال جينير بثوب عاجي ترافقه بوليرو مبطنة عند الكمّين.

التايور الأسود تكرر ظهوره في أكثر من إطلالة وقد تزين بسلاسل طويلة من اللؤلؤ، كما حضر قماش الجلد متخذاً شكل تنانير طويلة تميزت بقصة عند الوركين وتلونت بالتدرجات المعدنية للذهبي، والفضي، والبرونزي، والأسود. أما في ختام العرض فقد ظهرت مجموعة من الإطلالات دخلت عليها الكشاكش والعقد.

حرص لاغرفيلد على ارتداء معظم العارضات قبّعة موحدة التصميم من التويد أو الجلد وحذاء عالي الساق تزين بقماش التويد. كما ترافقت الإطلالات مع عقود اللؤلؤ والقفازات التي تم تنسيقها مع أساور عريضة، بالإضافة إلى النظارات الشمسية التي بدت كما لو أنها بدون إطار.

وقد أطلق لاغرفيلد من خلال هذا العرض شعار "ديمقراطية الموضة" الذي من شأنه أن يسمح لكل امرأة أن تجد ما يرضيها في مجال الأناقة لدى Chanel.

تعرفوا على بعض إطلالات مجموعته لخريف وشتاء 2016 فيما يلي.