امرأة "لويس فويتون" بطلة رقميّة تهوى الأزياء الرياضية

انتهى شهر الموضة يوم أمس بمجموعة من العروض كان أبرزها عرض دار Louis Vuitton الذي اعتُبر واحد من أبرز عروض هذا الموسم بتصاميمه التي يسهل تبنّيها وارتدائها، وبقاعة عرضه التي تميّزت بكونها الأجمل ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

تزيّنت صالة العرض ب57 عاموداً مصنوعاً من 200 ألف قطعة من المرايا تمّ تركيبها يدوياً وعكست بامتياز كل تفاصيل الإطلالات الـ52 التي تضمنتها مجموعة خريف وشتاء2016.

وقد قال نيكولا غيسكيار، المدير الإبداعي في الدار في هذا المجال: "حاولت تجسيد رحلة تقوم بها امرأة قد تكون بطلة رقميّة لتكتشف معلم أثريّ".

الجلد اللمّاع شكّل الخامة الأساسية التي اعتمد عليها غيسكيار في هذه المجموعة، وقد اتخذ شكل بنطلونات ضيقة وجاكيتات ومعاطف تلوّنت بالأسود والأحمر.

كما تكرر ظهور التصاميم المستوحاة من الأزياء الرياضية هذه المرة ايضاً في مجموعة Louis Vuitton. وقد برع مصمم الدار في تحويل الأزياء الرياضية إلى إطلالات مترفة دون أن تفقد شيئاً من طابعها العملي وخصائصها المريحة.

وقد تزيّنت الإطلالات بالخطوط الهندسية التي حددت معالم الجسم وأكسبته طابعاً عصرياً بامتياز.

ترافقت الأزياء مع أحذية عسكرية ضخمة من الجلد اللمّاع، أما بالنسبة للحقائب التي تعتبر من العناصر البارزة في عرضLouis Vuitton فقد تميّزت بتنوّعها من حيث الحجم والتصميم وتزيّن معظمها بحزام عريض يسهّل حملها على الكتف. تعرّفوا على بعض إطلالات Louis Vuitton لخريف وشتاء2016 فيما يلي.