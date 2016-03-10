ماكياج "بربري" الجديد من مخمل ودانتيل

تحمل مجموعة ماكياج Burberry للربيع والصيف المقبلين اسم Velvet&Lace أي "المخمل والدانتيل"، وهي تتميّز بنعومة ورقة هاتين الخامتين اللتين تختصران مفهوم الأنوثة.

وقد جاءت مجموعة ماكياج Burberry للموسم المقبل من وحي مجموعة أزياء العلامة للربيع والصيف المقبلين والتي حملت اسم Functionregalia نظراً لطابعها الذي قدّم الدانتيل بأسلوب عملي لاقى استحسان نقاد الموضة. وقد استعمل الدانتيل بكثافة في هذه المجموعة، واعتمدت فيها العارضات أحمر شفاه بلون بارز.

عن هذه المجموعة الجديدة من الماكياج قالت ويندي روي، المستشارة الفنية لماكياج Burberry: "من أبرز مستحضرات هذه المجموعة، علبة البودرة المحدودة الإصدار المتوفرة بتدرجين يناسبان كل ألوان البشرة. أنصح باستعمالها على محيط الوجه من الجبين باتجاه الذقن لإضافة لمسة من الإشراق على الملامح، كما يمكن استعمالها في منطقة أعلى الصدر والكتفين للغرض نفسه.

وهي تكسب البشرة إشراقاً يتناسب بامتياز مع ألوان أحمر الشفاه المخملية التي تتضمنها المجموعة".

وتتضمن مجموعة ماكياج Burberry للربيع والصيف المقبلين ألواناً جديدة من ظلال العينين، وأحمر الشفاه وطلاء الأظافر ندعوك للتعرف عليها فيما يلي.