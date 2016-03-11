بالفيديو والصور.. جوليا روبرتس تعود مع "لانكوم"

تعود النجمة جوليا روبرتس في تعاون جديد مع Lancome من خلال فيلم ترويجي جديد لعطر La Vie est Belle تحت إدارة المخرج المعروف جيمس غراي.

في العام 2012 كانت Lancome قد أطلقت عطر La Vie est Belle للتأكيد على حق النساء بالسعادة من خلال رائحة ساحرة تعبق بنفحات مبهجة. وقد حلّق هذا العطر بسرعة ليحتلّ أعلى المراتب على مستوى العطور المفضلة لدى النساء.

وبرعت Lancome في تفسير مفهوم السعادة في كلّ جانب من جوانب عطر La Vie est Belle، بدءاً من البصمة الفريدة الرائحة وصولاً إلى القارورة الكريستالية الشفافة التي تحاكي شكل الابتسامة.

والأهم من ذلك هو أن المرأة التي اختارتها Lancome لتجسيد إمكانية التنعّم بالسعادة هي الممثلة جوليا روبرتس سفيرة هذه الدار الفرنسية العريقة منذ العام 2010.

يتناول الفيلم الترويجي الجديد السعادة الناتجة عن تحقيق الذات، وهو أشبه برحلة تدخلنا برقّة إلى عالم من السعادة اللامتناهية التي يمكن للجميع بلوغها في حال تمسّكوا بها. وقد تمّ تصوير هذا الفيلم في مدينة باريس التي قدّمها المخرج بصورة تجمع بين الواقع والخيال.

وتألّقت جوليا روبرتس بثوب حمل توقيع المصمم الفرنسي ألكسندر فوتييه تمّ تنفيذه بقماش الكريب الحريري العاجي اللون وترصيعه ب700 حبة من الكريستال، وقد استغرق العمل عليه 200 ساعة من بينها 150 ساعة في التطريز. أما ماكياجها فحمل توقيع Lancome.