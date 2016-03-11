هل تجرؤين على اعتماد هذه الألوان لشعرك؟

ألوان جريئة تمّ تنفيذها بتقنيات عصرية ومواد صحيّة تحافظ على سلامة الشعر. هكذا بدت موضة الربيع والصيف المقبلين بالنسبة لصالون Pace-e-Luce الذي أراد الخروج عن الصورة النمطيّة لعرض المجموعات الحديثة عن موضة الموسم، فأنشأ مسابقة على موقع "إنستغرام" يطلب فيها من الفتيات اللواتي يتمتعن بشعر صحيّ إرسال صورهم مرفقة بهاشتاغ اسم الصالون.

وقد اختار المتخصصون في هذا المجال 3 صبايا من أصل مئات الصور ليتمّ اعتمادهن كوجوه لإطلالات الصالون في الموسم الجديد.

من خلال هذه المجموعة أطلق صالون Pace-e-Luce قصّات وتسريحات الموسم الجديد مقدّماً إياها في ألوان جريئة تتنوّع بين الأشقر البلاتيني، الزهري المموّج، والغريج معتمداً على تقنيات مزج الألوان مع بعضها.

وقد تمّ تنفيذ كلّ لون بتقنية مستقلة. فاللون الأشقر، هو عبارة عن لون "البيج" المشرق الذي يتميز بألوان قوية ومضاءة، تماثل "البلاتين"، يجري تنفيذه وفق التقنيات الرسم داخل الشعر. وخلافاً لرسم الخصل الصغيرة التي كانت رائجة في السابق، ينفذ هذا اللون وفق تقنية "تلوين الخصل العريضة"، التي تعتمد الرسم داخل الشعر، وليس تلوينه.

أما لون "الزهر المموج"، فينفذ بالاعتماد على الرسم التدريجي من أعلى الرأس الى أسفل خصل الشعر، ويبدأ من لون " ماجينتا بينك" أو الزهر القاتم، ويتدرج الى لون الزهر المشرق "بينك باستيل".

ووفق الآلية نفسها، يأتي لون "الغريج"، وهو مزيج بين الرمادي والبيج، حيث يبدأ من فروة الرأس باللون الرمادي، ويتدرج الى لون البيج الاشقر في أسفل امتدادات الشعر. والملفت أن هذه التقنيات تعتمد للشعر الطويل بغرض إظهار جماله، وفق انطباعات ساحرة وجذابة.

ويطلق صالون Pace-e-Luce على هذه التقنية، اسم make up for hair كونها تشابه الماكياج لناحية ابراز جمال الشعر من عدة زاوية بشكل مستقل، وهي مغايرة لتقنية الصبغات كونها تعتمد الكريم الملون. وتدوم الألوان لمدة شهرين، بحسب نوعية الشعر وصحته.

هذه الألوان، تعتمد ضمن المعايير الصحية للحفاظ على سلامة الشعر، من خلال استخدام المواد المخصصة لحماية الشعر من التلف والتكسّر.

الحملة المرافقة لإطلاق الموضة الجديدة، تعتمد على فن الـ"فوتو انيماشن" Photo Animation، وفن الـ "بوب آرت" Pop Art، حيث يرتكز صالون Pace-e-Luce بهذه الحملة على الصورة الثلاثية الأبعاد 3D، وهي فن جديد يرافق حملات تقديم فن تزيين النساء من خلال صورة جديدة بعيدة عن الحملات التقليدية التي تُتعمد في العادة على الصورة الجامدة.

وإضافة إلى الألوان الجريئة التي تُستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط، فإنها تُرافق مع قصات عصرية، تُخصص لكل وجه على حدة بشكل يميزه، وترتكز الى تكنيك التدرج على الوجه بحسب شكله، ليعطي الوجه الشكل البيضاوي كونه الشكل المثالي لإبراز الوجه.