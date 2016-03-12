زهير مراد يصمّم لنساء لوس أنجلوس

يذهب زهير مراد من خلال مجموعة أزيائه الجاهزة لخريف وشتاء 2016 التي قدّمها أخيراً في رحلة إلى أمسيات مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث يتجلّى كل "غلامور" الإطلالات تحت أضواء المدينة التي لا تنام. ولذلك حملت مجموعته اسم Wild Nights in LA.

ومن وحي أشهر عارضات أزياء التسعينيات أمثال كلوديا شيفر، وسيندي كرافورد، ونعومي كامبل، وليندا إفنجيليستا... تبدو امرأته حاضرة لتتألق بكامل أناقتها في أرقى المناسبات بإطلالة عصريّة ومتجددة.

في مجموعة زهير مراد للخريف والشتاء المقبلين تتزّين المعاطف الجلدية بياقات كبيرة من الفرو، أما التنانير القصيرة فيضيف عليها التطريز لمسات من الإشراق. ويختلط الجلد مع الدانتيل في أزياء فاتنة تقدّم الأناقة بأسلوب عصريّ بعيد عن الروتين يجمع بين الرقّة والثقة في إطلالة واحدة.

طابع "الغلام روك"Glam’rock يغلب على التصاميم التي تجمع بين الجاكيتات الجلدية لراكبي الدراجات، وبنطلونات الدنيم، والأثواب القصيرة المزيّنة بالشراريب.

أما طابع "الغلام باروك"Glam’ baroque فيتجلّى في الإطلالات المخمليّة التي تأخذ شكل بدلات سموكينغ حيناً وأثواب مطرّزة حيناً آخر.

ويتألّق طابع "الغلام غرافيك"Glam’graphique من خلال ثنائيّة الأبيض والأسود التي تلوّن الأثواب حيناً و"الجامبسوت" حيناً آخر، فيما تأتي الأزرار الذهبية، والأحزمة العريضة والأوشحة السوداء التي تلفّ العنق لتكمّل أناقة الإطلالة في كلّ تفاصيلها.

أبرز ما لفتنا في مجموعة زهير مراد لخريف وشتاء2016 التطريز الذي غزا قماش الدنيم ليحوّله إلى خامة فاخرة ورسمات الفراشات التي زينت الأزياء السوداء مضيفة عليها لمسات من الإشراق. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.