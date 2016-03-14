أوقات ثمينة تحمل توقيع "فيراغامو"

كشفت دار "فيراغامو" Ferragamo الإيطالية عن مجموعة الساعات التي سيتم عرضها الأسبوع المقبل خلال Baselword2016 أشهر معرض عالمي للساعات.

تحمل المجموعة الجديدة اسم Ferragamo Time وتتضمّن تصاميم للرجال والنساء تعكس روح الرقي والجماليات الفريدة التي تتميز بها العلامة، بالإضافة إلى المهارة في الجمع بين خطوط الموضة العصرية ومعايير الصناعة السويسرية المرموقة.

تتميز ساعات Ferragamo Time بتفاصيلها الآسرة، ابتداء من الغطاء الذي يأخذ شكل القوس في الوسط، والحلقة العلوية المستديرة المصنوعة من معدن مصقول في الساعة الرجالية، والمغطاة بالكامل بطبقة من الماس في الساعة النسائية، مروراً بالتاج المكوّن من ثمانية أضلع والمرصّع بحجر من العقيق الأسود. أما المينا فيزهو محيطها بتفاصيل برّاقة توحي بأشعة الشمس وتتزيّن بزخرفة هندسية تعطي انطباعاً بالعمق.

وقد تم تزيين هذه الساعات بأفضل المواصفات التقنية المدعمة بحركة أوتوماتيكية يمكن رؤيتها عبر غطاء الساعة الرجالية الخلفي المصنوع من الزجاج، في حين تتمتع الساعة النسائية بحركية الكوارتز الدقيقة.

من ناحيته، يضفي الحزام لمسة من الأناقة على الساعات الرجالية من خلال نسيجه المصنوع من جلد التمساح والمزين بألوان الأزرق والبني والسود. أما تشكيلة الساعات النسائية، فاستعانت في صياغة الأحزمة بجلد العجل الناعم المزدان بتدرجات الرمادي والبيج والبنفسجي. كما تتوفر تشكيلة Ferragamo Time بسوار معدني من الفولاذ يأتي بلون أو لونين في خمسة نماذج للرجال ومثلها للسيدات.