هدية خاصة لمحبي عطر "سوفاج" من "ديور"

أطلقت عطور "ديور" Dior مجموعة مستحضرات مكمّلة لعطر "سوفاج" Sauvage الرجالي تحافظ على عبقه المميّز وشخصيته القوية لفترة أطول. وتشكّل مجموعة الاستحمام والعناية بالجسم إضافة هامة لعائلة Sauvage العطرية، وهي تطيل من أثر هذا العطر على الجسم بفضل بلسم ولوشن بعد الحلاقة، إضافة إلى جل للاستحمام وبخّاخ أو مستحضر مزيل للعرق.

فقد قام فرنسوا ديماشي، مبتكر عطور Dior، ببث عبير الحمضيات المنعش داخل مجموعة Sauvage للاستحمام والعناية بالجسم من أجل توفير تجربة حسية فريدة. وتتميّز الروائح الساحرة لهذه المجموعة بوجودها القوي، فضلاً عن لذعة فريدة لرائحة التوابل الجذابة التي تغلّف الرائحة الخشبية الذكيّة الأصلية.

تمّنت تعبئة جل الاستحمام Sauvage داخل زجاجة زرقاء شفّافة وأنيقة، ويقوم إحساس الحمضيات المنعش بتغليف الجسم بعبير الـ"برغموت" الجذاب. أما مزيل العرق Sauvage فيأتي أيضاً في زجاجة مطلية باللون الأزرق ويتوفر بنوعين بخاخ أو "ستيك" مزيل للعرق.

ويتوفر لوشن وبلسم بعد الحلاقة في عبوات زجاجية متطورة تحتوي على تركيبات تشجع على الاستخدام بسخاء لتهدئة البشرة بعد الحلاقة تم تعزيزها برائحة Sauvage المميزة.

وقد برع الممثل جوني ديب سفير عطر Sauvage في تجسيد صورته بأفضل طريقة ممكنة. تعرّفوا على مستحضراته الجديدة فيما يلي.