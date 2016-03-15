أحمر شفاه على أسماء النجمات من "لوريال باريس"

في استقبال الربيع اختارت L’Oreal Paris إطلاق مجموعة جديدة من أحمر الشفاه تتلوّن بتدرجات الوردي. إنها مجموعة La Vie en Rose من L’Oreal Paris Color Riche التي تسير على خطى مجموعتي True Nudes وPure Reds التي سبقتاها ولاقتا نجاحاً باهراً.

تضمّ مجموعة La Vie en Rose 6ألوان مخمليّة وغير لامعة من أجمل تدرجات الوردي وأكثرها خفةً وانتعاشاً مصممة خصيصاً لتناسب كل امرأة. ولكل أحمر شفاه طلاء أظافر ملائم يضفي على الإطلالة لمسة أنيقة.

تقدّم مجموعة La Vie enRose خيارات عديدة من أحمر الشفاه ذي الملمس الجميل والألوان غير اللامعة، أما تغليفها الاستثنائي فيحمل أسماء نجمات شهيرات. فقد سمّيت أقلام أحمر الشفاه الستة تيمناً بالنجمات اللواتي تزين بألوانها الوردية المصممة خصيصاً لتناسبهن: جنيفر لوبيز، نتاشا بولي، غيفا لونغوريا، نعومي واتس، بلايك لايفلي، وجوليان مور.

تلبي مجموعة La Vie en Rose من أحمر الشفاه بألوانها الستة الأيقونية رغبة كل امرأة في الحصول على لون وردي مثالي يؤمن لها لمسة اللون الحالمة والرقيقة التي لا غنى عنها.