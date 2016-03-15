أناقة خاصة بالرحلات الصيفية من "شانيل"

من يوميات مطار حيث الركاب يحضرون للسفر في طائرات Chanel Airlines، استوحى كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي في دار Chanel مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2016. ولذلك كان من الطبيعي أن تواكب مجموعة الأكسسوارات الخاصة بالصيف المقبل مصدر الوحي نفسه.

وفي هذا الإطار تضمّنت هذه المجموعة بالإضافة إلى حقائب يد Chanel الشهيرة، مجموعة من حقائب الرحلات التي استعادت أشهر تصاميم الدار ولكن بأحجام كبيرة بالإضافة إلى مجموعة من حقائب السفر التي تزيّنت باللمسات الأيقونية لهذه الدار الفرنسية العريقة، وأبرزها: قماش التويد، الجلد المبطّن والسلاسل المعدنية.

وقد اكتسبت حقيبة 11.12 الأيقونية أحجاماً كبيرة لتتحوّل إلى حقيبة للرحلات، كما ظهرت حقائب سفر Coco Case بأحجام وتصاميم مختلفة تزيّنت بالطبعات المزركشة حيناً وبالجلد المبطّن حيناً آخر. تعرّفوا على تصاميمها التي تحقق لكل سيدة حلم الرفاهية خلال السفر فيما يلي.

