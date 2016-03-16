ما هي الحقيبة المفضّلة لدى النجمات من "تودز"؟

خلال أسبوع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016 الذي انتهى مؤخراً، رصدنا العديد من النجمات، والعارضات، و"الفاشينيستاز" اللواتي اخترن حقيبة Tod’s Wave Bag بتصميمها العصري.

هذه الحقيبة المستوحاة من عالم ركوب الخيل والمصممة على شكل موجة تتميّز بشخصية خاصة تجمع بين الطابع العصري من جهة، واللمسات المترفة من جهة أخرى، ما يجعل منها الرفيق المثالي للمرأة المتابعة للموضة في حياتها اليومية وخلال أسفارها.

تصنيع حقيبة Tod’s Wave Bag يتم بشكل يدوي وبأفخر أنواع الجلد، وهي تتزين بمسامير Tod’s الأيقونية حيناً وبالشراريب حيناً آخر. كما تم تنفيذ بعضها بقطع الجلد المعدني الملون، والبعض الآخر بجلد الثعبان متعدد الألوان.